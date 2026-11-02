Трагедија у Српској: Пронађена два тијела, сумња се на убиство и самоубиство

Аутор:АТВ редакција
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Милица М. и њен сестрић Дарко М. пронађен су јуче мртви у кући у мјесту Бараковац на подручју Фоче.
Наиме, како сазнаје портал Провјерено, Полицијској станици Фоча јуче око 17 часова обратила се познаница породице, која је рекла да од 22. октобра са њим нема контакт, иако су се раније свакодневно виђале и чуле.
Након тога полиција је, уз присуство родбине и пријатеља, ушла у кућу гдје су затекли два беживотна тијела.
Како незванично сазнајемо, сумња се на убиство и самоубиство.
За сутра је заказана и обдукција, након које ће бити познато више детаља.
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