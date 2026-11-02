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Завршено епско путовање: 28 година пјешачио до куће

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02.11.2026 13:47

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Британски авантуриста Карл Бушби (57) стигао је данас, 2. новембра, у родни Хал у Енглеској, чиме је привео крају невјероватно путовање које је започео прије 28 година на крајњем југу Чилеа.
Фото: X/printscreen

Британски авантуриста Карл Бушби (57) стигао је данас, 2. новембра, у родни Хал у Енглеској, чиме је привео крају невјероватно путовање које је започео прије 28 година на крајњем југу Чилеа.

Током једне од најнеобичнијих авантура на свијету прешао је десетине хиљада километара, суочавајући се с екстремним временским условима, опасним теренима и бројним препрекама.

Наиме, Бушби је 1998. године пјешке кренуо са крајњег југа Чилеа с циљем да се пјешке врати у свој родни Хал у Енглеској, рутом дугом око 50.000 километара.

Тада је имао 28 година.

Иза њега опасне авантуре

Након година опасних авантура, укључујући прелазак озлоглашеног Даријенског пролаза у Централној Америци и Беринговог мореуза између Аљаске и Русије преко залеђеног мора, почетком прошлог мјесеца стигао је у Енглеску, објавивши да је препливао Ламанш.

Градоначелница Кингстона на Халу и адмирал Хамбера Марија Кауард раније је позвала становнике и посјетиоце да изађу на улице и пожеле Бушбију добродошлицу.

„Толико људи пратило је Карла на његовом епском путовању“, рекла је она.

Инспирација за суграђане

„Све нас је инспирисао својим духом, упорношћу и непоколебљивом одлучношћу да настави даље упркос изазовима с којима се суочавају и најнеустрашивији истраживачи. Сви смо поносни на његово невјероватно достигнуће. Такође знамо какав је осјећај вратити се кући у Хал, онај осјећај када аутомобилом или возом, или пјешке у Карловом случају, пређете мост Хамбер или прођете испод њега и уђете у град”, додала је.

„Док се свјетски медији и екипе које снимају документарне филмове окупљају у нашем граду, можемо им показати колико смо поносни на Карлов успјех и колико смо поносни што долазимо из Хала“, поручила је Кауардова.

(Независне)

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Тагови :

Карл Бушби

путовање

животне приче

Велика Британија

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