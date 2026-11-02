Завршено епско путовање: 28 година пјешачио до куће

Аутор:АТВ редакција
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Британски авантуриста Карл Бушби (57) стигао је данас, 2. новембра, у родни Хал у Енглеској, чиме је привео крају невјероватно путовање које је започео прије 28 година на крајњем југу Чилеа.
Током једне од најнеобичнијих авантура на свијету прешао је десетине хиљада километара, суочавајући се с екстремним временским условима, опасним теренима и бројним препрекама.
BREAKING: Karl Bushby has arrived home in Hull after his 28-year journey walking around the world, covering 30,000 miles from the starting point in Chile.
He tells crowds: "There has never been quite a welcome home like this, I'm sure."
https://t.co/yVtSMLUA99
📺 Sky 501 https://t.co/ydf2xNqWcS— Sky News (@SkyNews) November 2, 2026
Наиме, Бушби је 1998. године пјешке кренуо са крајњег југа Чилеа с циљем да се пјешке врати у свој родни Хал у Енглеској, рутом дугом око 50.000 километара.
Тада је имао 28 година.
Desde 1998, se ha embarcado en un reto increíble: dar la vuelta al mundo a pie, sin utilizar ningún medio de transporte. Karl Bushby, el hombre que camina desde hace más de 25 años ➡ https://t.co/U4GIrphShC— Alejandro Martinez | IA (@copyelpadrino) August 9, 2025
Након година опасних авантура, укључујући прелазак озлоглашеног Даријенског пролаза у Централној Америци и Беринговог мореуза између Аљаске и Русије преко залеђеног мора, почетком прошлог мјесеца стигао је у Енглеску, објавивши да је препливао Ламанш.
28 years ago, Karl Bushby left the UK in an attempt to become the first person to circumnavigate the world on foot.
Yesterday, he arrived in Dover for the final leg of his journey to his mother’s home in Hull. https://t.co/JtMX07zAI3— george (@StokeyyG2) October 6, 2026
Градоначелница Кингстона на Халу и адмирал Хамбера Марија Кауард раније је позвала становнике и посјетиоце да изађу на улице и пожеле Бушбију добродошлицу.
„Толико људи пратило је Карла на његовом епском путовању“, рекла је она.
Karl Bushby has been walking from Chile to England for 27 years
https://t.co/Fbqya9eAhv— Massimo (@Rainmaker1973) June 17, 2025
„Све нас је инспирисао својим духом, упорношћу и непоколебљивом одлучношћу да настави даље упркос изазовима с којима се суочавају и најнеустрашивији истраживачи. Сви смо поносни на његово невјероватно достигнуће. Такође знамо какав је осјећај вратити се кући у Хал, онај осјећај када аутомобилом или возом, или пјешке у Карловом случају, пређете мост Хамбер или прођете испод њега и уђете у град”, додала је.
„Док се свјетски медији и екипе које снимају документарне филмове окупљају у нашем граду, можемо им показати колико смо поносни на Карлов успјех и колико смо поносни што долазимо из Хала“, поручила је Кауардова.
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