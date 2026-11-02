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ЦИК сутра потврђује резултате општих избора у БиХ

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02.11.2026 16:13

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Бирачко мјесто, избори 2026.
Фото: АТВ

Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ сутра ће потврдити резултате општих избора у БиХ одржаних 4. октобра.

У 11.00 часова у сједишту ЦИК-а сутра ће бити одржана конференција за новинаре, најављено је из Комисије, преноси Срна.

Након што ЦИК потврди изборне резултате, почињу тећи законски рокови за формирање власти за све нивое власти за које су одржани избори.

У БиХ су 4. октобра одржани избори за сљедеће нивое власти - за предсједника и потпредсједнике Републике Српске, Предсједништво БиХ, Народну скупштину Републике Српске, Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, Представнички дом Федерације и скупштине кантона.

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Тагови :

Општи избори 2026

Избори 2026

Резултати избора 2026

ЦИК БиХ

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