Кошарац: Марфијева опсесија и мржња према Српској одавно су за медицинску опсервацију

Аутор:АТВ редакција
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Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац сматра да /бившем америчком амбасадору у БиХ/ Мајклу Марфију није остало ништа друго него да на друштвеним мрежама води изгубљене политичке битке, те да су његова опсесија и мржња према Републици Српској и српском народу одавно за адекватну медицинску опсервацију и лијечење.
"Никако да се помири с чињеницом да Српска није уништена и нестала, како је он планирао. Зато и данас наставља да се обрачунава са предсједником Милорадом Додиком, српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић и државним руководством Српске. Мало му је било политичког зла које је нанио свима у БиХ", изјавио је Кошарац Срни поводом Марфијеве објаве на друштвеним мрежама о сједници Савјета безбједности УН.
Кошарац додаје да Марфијев циљ очигледно никада није био разумијевање и поштовање Дејтонског споразума, већ искључиво политичко дисциплиновање Српске, сламање њеног руководства и поништавање изборне воље српског народа.
"У том послу имао је читав ланац политичких савезника и извођача радова – од окупатора Шмита, преко правосудних структура и политичког Сарајева, до дијела опозиције из Српске. Сви су, свако на свој начин, учествовали у покушајима да се политички обрачунају са легитимно изабраним представницима Српске", навео је Кошарац.
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Кошарац додаје да сада Марфи има нови проблем – не може да прихвати и да се помири с тим да администрација америчког предсједника Доналда Трампа има потпуно другачији политички приступ од оног који је он заступао.
"Крајње је вријеме да Марфи схвати да о односима САД и Српске одлучују легитимне институције и актуелно руководство, а не бивши амбасадор који, за ко зна чији рачун, и даље води изгубљене политичке битке", поручио је Кошарац.
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