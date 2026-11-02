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Додик: Сарајевска политика нуди Бошњацима страх и призива зло, Српска опредијељена за трајни мир

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02.11.2026 09:04

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик истакао је да свака политика свом народу нуди наду и жели добро, свака сем сарајевске, која муслиманима који су постали Бошњаци нуди страх и призива зло.

"Поруке које долазе из тих кругова, да су искључиво они жртве, да им је свијет онемогућио да се бране и да им данас поново пријети уништење, представљају покушај да се политички утицај одржава страхом", додао је Додик.

Наводећи да је то својствено народу који нема вођу, нема идеологију и коме се намеће комплекс мржње, Додик је рекао да деценијама та политика сопствени народ држи у увјерењу да опасност непрестано долази од комшија, прије свега Срба, затим Хрвата, а онда и свих осталих.

"Деценијама га тјерате да хода савијене главе. Умјесто договора, нуде се нова упозорења на наводно неизбјежан сукоб. Таква реторика одржава неповјерење и оставља будућим генерацијама страхове који се тешко превазилазе", додао је Додик.

Према Додиковим ријечима, тезе да Израел жели да уништи све Арапе, а да Бошњацима на овим просторима пријети иста судбина, представљају тешке оптужбе.

"Ко читавим народима приписује намјеру уништења других, мора одговарати за своје ријечи. Нудимо договор, одбијате га. Нудимо да суверено владате на простору гдје сте већина, то сматрате Газом. И то је ваше право. Али је крајње нехумано злоупотребљавати палестински народ у Гази зарад јефтине пропаганде", поручио је Додик.

Додик је нагласио да српски народ зна ко је у посљедњих десет генерација док су се у једној муслиманској породици четири генерације изјашњавале различито.

"Свако има право да одређује сопствени идентитет, али нико нема право да свој политички и национални програм гради на представљању српског народа као трајне опасности, што већ деценијама покушавају. То што радите муслиманима који су постали Бошњаци је већ ваш проблем, али ми не пристајемо на улогу криваца за стање свијести било које друге нације", написао је Додик на "Иксу".

Додик је навео да су Бошњаци муслимани добар народ, јаке вјере, али да су политичари који га представљају протагонисти шовинизма који превазилази све на овим просторима.

Он је поручио да је Република Српска опредијељена за трајни мир и напредак, те да не крије да жели напредак српског народа и снажну, стабилну и успјешну Српску.

"То право припада и свим другим народима. Нисмо пријетња никоме и не прихватамо да нам се туђе оптужбе намећу као доказ сопствених намјера", додао је он.

Он ја навео да је српски народ свјестан да може напредовати само у сигурном окружењу и да је то његово трајно опредјељење.

"Знам да су бошњачки политичари неспособни и без талента, али се надам да нису глупи. Да ће прихватити могуће јер ми никада нећемо пристати на немогуће. Нећемо пристати да будемо поданици. Једнако нећемо прихватити да будемо дежурни непријатељ у туђим политичким и националним играма. Јер, ко нема шта да понуди за будућност, најлакше влада страхом од ње", закључио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

СНСД

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