Додик: На причу о НАТО је давно стављена тачка; Сарадња да, чланство не!

Аутор:АТВ редакција
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На причу о чланству БиХ у НАТО је давно стављена тачка, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Сарадња да, чланство не", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Он је поручио да коме није јасно, нека настави да узалудно троши вријеме на објашњавање необјашњивог.
"За све оне који још нису схватили: нећемо приступити ниједном војном савезу, а поготово НАТО-у, из познатих разлога", нагласио је Додик.
На причу о чланству БиХ у НАТО давно је стављена тачка.
Сарадња да, чланство не.
Коме није јасно, нека настави да узалудно троши вријеме на објашњавање необјашњивог.
За све оне који још нису схватили: нећемо приступити ниједном војном савезу, а поготово НАТО-у, из познатих разлога.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 1, 2026
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