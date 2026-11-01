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Додик: На причу о НАТО је давно стављена тачка; Сарадња да, чланство не!

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01.11.2026 21:46

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Додик: На причу о НАТО је давно стављена тачка; Сарадња да, чланство не!
Фото: Tanjug/AP/Virginia Mayo

На причу о чланству БиХ у НАТО је давно стављена тачка, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Сарадња да, чланство не", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

Он је поручио да коме није јасно, нека настави да узалудно троши вријеме на објашњавање необјашњивог.

"За све оне који још нису схватили: нећемо приступити ниједном војном савезу, а поготово НАТО-у, из познатих разлога", нагласио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

НАТО

Коментари (2)

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