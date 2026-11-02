Посљедњи испраћај четворо италијанских војника погинулих у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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На Међународном аеродрому Тузла све је спремно за посљедњи испраћај четворо припадника италијанског контингента ЕУФОР-ове мисије Алтеа, који су погинули 29. октобра у паду хеликоптера на подручју Горица код Брчког.
На испраћај су стигли генерали италијанске војске и Оружаних снага БиХ, а присутан је и велики број италијанских војника који ће одати почаст погинулим колегама.
Испраћају ће присуствовати и чланови породица страдалих војника, који од петка бораве у Босни и Херцеговини, гдје су допутовали италијанским војним авионом.
Тијела погинулих војника биће превезена у Италију.
Претходно су данас, 2. новембра, испред Градске мртвачнице у Брчком, уз постројавање почасног вода Полиције Брчко дистрикта БиХ, испраћени ковчези са тијелима страдалих припадника ЕУФОР-а.
Испраћају су присуствовали шеф Полиције Брчко дистрикта БиХ Горан Писић са сарадницима, градоначелник Брчког Синиша Милић, замјеник предсједника Скупштине Брчко дистрикта Ивица Филиповић, амбасадор Италије у БиХ Сара Ети Кастелани, као и командант ЕУФОР-а у БиХ, генерал-мајор Маурицио Фронда.
Након одавања почасти погинулим војницима, поворка са њиховим посмртним остацима упутила се према Међународном аеродрому Тузла, одакле је планиран транспорт у Италију.
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