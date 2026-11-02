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Посљедњи испраћај четворо италијанских војника погинулих у БиХ

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02.11.2026 09:23

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Посљедњи испраћај четворо италијанских војника погинулих у БиХ
Фото: ATV, Policija Brčko distrikta

На Међународном аеродрому Тузла све је спремно за посљедњи испраћај четворо припадника италијанског контингента ЕУФОР-ове мисије Алтеа, који су погинули 29. октобра у паду хеликоптера на подручју Горица код Брчког.

На испраћај су стигли генерали италијанске војске и Оружаних снага БиХ, а присутан је и велики број италијанских војника који ће одати почаст погинулим колегама.

Италијански војници на Аеродрому Тузла

Испраћају ће присуствовати и чланови породица страдалих војника, који од петка бораве у Босни и Херцеговини, гдје су допутовали италијанским војним авионом.

Тијела погинулих војника биће превезена у Италију.

Претходно су данас, 2. новембра, испред Градске мртвачнице у Брчком, уз постројавање почасног вода Полиције Брчко дистрикта БиХ, испраћени ковчези са тијелима страдалих припадника ЕУФОР-а.

Испраћај ковчега са тијелима страдалих припадника ЕУФОР-а

Испраћају су присуствовали шеф Полиције Брчко дистрикта БиХ Горан Писић са сарадницима, градоначелник Брчког Синиша Милић, замјеник предсједника Скупштине Брчко дистрикта Ивица Филиповић, амбасадор Италије у БиХ Сара Ети Кастелани, као и командант ЕУФОР-а у БиХ, генерал-мајор Маурицио Фронда.

Након одавања почасти погинулим војницима, поворка са њиховим посмртним остацима упутила се према Међународном аеродрому Тузла, одакле је планиран транспорт у Италију.

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Тагови :

ЕУФОР

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ispraćaj

Тузла

Брчко дистрикт

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