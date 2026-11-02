Изјаснио се Миљојко Ђорђевић: "Нисам крив"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Миљојко Ђорђевић из сјеверног дијела Косовске Митровице изјаснио се данас да није крив за ратни злочин над цивилима за који га терети специјално тужилаштво у Приштини.
Припремни претрес у овом случају одржан је данас пред Посебним одјељењем Основног суда у Приштини.
Специјално тужилаштво у Приштини подигло је 11. октобра 2026. године оптужницу против Миљојка Ђорђевића, бившег командира полицијске јединице у општини Звечан, због сумње да је током 1998. и 1999. године починио наводне ратне злочине над цивилним становништвом.
Његов адвокат Предраг Миљковић рекао је да се његов брањеник терети и по основу индивидуалне и по основу командне одговорности, наглашавајући да Ђорђевић никада није имао командну улогу у полицији.
БиХ
ЦИК сутра потврђује резултате општих избора у БиХ
Миљковић је подсјетио да се Ђорђевић на данашњем претресу изјаснио да није крив по све три тачке оптужнице које му је ставило на терет Специјално тужилаштво.
Адвокат је на данашњем рочишту приговорио да одбрани нису достављене фотокопије оригиналних списа на албанском језику, односно изјава свједока, што је, како је навео, веома важно због њихових потписа и потписа на изјавама о идентификацији окривљеног, преноси Косово онлајн.
Миљојко Ђорђевић ухапшен је 15. маја у сјеверном дијелу Косовске Митровици.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
1 ч0
Србија
2 ч12
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму