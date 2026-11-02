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Изјаснио се Миљојко Ђорђевић: "Нисам крив"

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02.11.2026 16:20

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Пред Посебним одјељењем Основног суда у Приштини одржава се припремни претрес у случају Миљојка Ђорђевића из Сјеверне Митровице кога Специјално тужилаштво Косова терети за кривично дело ратног злочина. Након читања оптужнице, Ђорђевић се изјаснио да није крив.
Фото: Kosovo-online

Миљојко Ђорђевић из сјеверног дијела Косовске Митровице изјаснио се данас да није крив за ратни злочин над цивилима за који га терети специјално тужилаштво у Приштини.

Припремни претрес у овом случају одржан је данас пред Посебним одјељењем Основног суда у Приштини.

Специјално тужилаштво у Приштини подигло је 11. октобра 2026. године оптужницу против Миљојка Ђорђевића, бившег командира полицијске јединице у општини Звечан, због сумње да је током 1998. и 1999. године починио наводне ратне злочине над цивилним становништвом.

Његов адвокат Предраг Миљковић рекао је да се његов брањеник терети и по основу индивидуалне и по основу командне одговорности, наглашавајући да Ђорђевић никада није имао командну улогу у полицији.

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Миљковић је подсјетио да се Ђорђевић на данашњем претресу изјаснио да није крив по све три тачке оптужнице које му је ставило на терет Специјално тужилаштво.

Адвокат је на данашњем рочишту приговорио да одбрани нису достављене фотокопије оригиналних списа на албанском језику, односно изјава свједока, што је, како је навео, веома важно због њихових потписа и потписа на изјавама о идентификацији окривљеног, преноси Косово онлајн.

Миљојко Ђорђевић ухапшен је 15. маја у сјеверном дијелу Косовске Митровици.

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Тагови :

Миљојко Ђорђевић

Приштина

Оптужница

Косовска Митровица

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