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Пет фирми добило посао у Бањалуци вриједан 40 милиона КМ

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02.11.2026 18:15

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Новац
Фото: ATV

Електропренос БиХ закључио је уговор вриједан готово 40 милиона КМ за нови телекомуникациони систем.

Како сазнаје портал "Јабука.тв", уговор за набавку и уградњу новог телекомуникационог система потписан је 7. октобра, а вриједан је 39.985.536,15 КМ без ПДВ-а, односно 46.783.077,30 КМ с ПДВ-ом.

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Посао је добила група од пет понуђача коју чине Арто Груп из Новог Сарајева, Сага НФГ и Телегруп из Бањалуке те Сага и Телегруп из Београда.

Систем се уграђује у фирми са сједиштем у Бањлуци, у складу с техничким захтјевима из тендерске документације, којом су одређени опсег, мјесто и план извршења.

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Уговор је додијељен у ограниченом поступку, а критеријум је била најнижа цијена.

Како сазнаје поменути портал, у извршењу уговора вјероватно ће учествовати и подуговарачи.

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Тагови :

електропренос бих

Бањалука

Телекомуникације

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