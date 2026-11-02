Народна банка Србије саопштила када ће клијентима АЛТА банке бити исплаћен депозит

Аутор:АТВ редакција
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Народна банка Србије саопштила је данас да ће у року од три радна дана од доношења рјешења Привредног суда у Београду о отварању стечајног поступка над АЛТА банком, бити објављено обавјештење о условима, мјестима и роковима исплате осигураних депозита, као и друге релевантне информације за клијенте банке.
Информације ће бити доступне у средствима јавног информисања и на интернет презентацији Агенције за осигурање депозита (www.aod.rs).
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"Поводом стечајног поступка над АЛТА банком а.д. Београд и поступања физичких лица и привредних субјеката који су имали отворене пословне рачуне у тој банци, указујемо да је за питања која се односе на спровођење стечајног поступка над банком, као и поступање са средствима и обавезама банке, надлежна Агенција за осигурање депозита. Стога се за информације у вези са остваривањем својих права, како физичка лица, тако и привредни субјекти, могу обратити непосредно Агенцији за осигурање депозита", наводи се у саопштењу.
Након доношења рјешења Народне банке Србије о одузимању дозволе за рад АЛТА банци а.д. Београд, стекли су се услови за покретање стечајног поступка над наведеном банком, кажу у НБС.
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Да би Агенција за осигурање депозита могла да преузме улогу стечајног управника, потребно је да надлежни суд донесе рјешење о именовању Агенције за стечајног управника. Након тога, Агенција ће бити у могућности да приступи документацији и подацима банке и предузме активности из своје надлежности.
Имајући у виду да се питања привредних субјеката односе и на немогућност уплате дневног пазара на пословни рачун у прописаном року, услед престанка рада банке, за информације и појашњења у погледу начина поступања у конкретној ситуацији, односно могућности испуњавања обавеза у складу са прописима којима се уређује фискално пословање, привредни субјекти се могу обратити и Министарству финансија, наведено је у саопштењу НБС.
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