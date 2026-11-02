Дијана Хркаловић, Марко Павловић: Суд објавио имена људи помилованих у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Виши суд у Београду саопштио је да су му од Министарства правде достављене одлуке предсједника Републике Србије о помиловању пет особа против којих се води или је вођен поступак пред овим судом.
Како је наведено, Небојша Ђокић је ослобођен од кривичног гоњења за кривично дјело прање новца, Дијана Хркаловић је ослобођена од кривичног гоњења за кривично дјело трговина утицајем, док је Марко Павловић ослобођен од кривичног гоњења за кривично дјело тешко убиство у покушају.
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Драгана Живадиновић ослобођена је од кривичног гоњења за кривично дјело злоупотреба службеног положаја у стицају са кривичним дјелом фалсификовање службене исправе, док је одлуком предсједника Србије усвојена молба за помиловање Милоша Дугалића, па је он ослобођен од даљег издржавања казне затвора, на коју је осуђен пресудом Апелационог суда у Београду.
Све наведене одлуке предсједника Републике Србије о помиловању ступају на снагу даном њиховог доношења, додаје се у саопштењу.
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Виши суд у Београду ће, како је најавио, у предметима на које се достављене одлуке односе надаље поступати у складу са законом и релевантним подзаконским актима.
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