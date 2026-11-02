Једна ракета хиљаду марака: Колико је у Српској коштала заштита од леда

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У овој години, која је током љета била махом сушна Јавно предузеће "Противградна превентива Републике Српске" дјеловало је у више наврата. Сваки наилазак влажности и кише од августа до септембра био је попраћен јаким процесима.
У овом предузећу истичу да су у том периоду у градоносне облаке на читавој брањеној територији испалили преко 500 противградних ракета и утрошили преко двије хиљада литара метеоролошке отопине за приземне генераторе.
Све штете су сведене на минимум. Ове сезоне, од половине априла до половине октобра у градоносне облаке испаљено је 1.789 ракета. Занимљива је калкулација испаљивања једне ракете.
Градови и општине
Обезбијеђени милиони: Општина у Српској добија нову топлану
"Превоз до мјеста испаљивања и сви пратећи радови заједно са набавном цијеном противградне ракете формирају цијену од хиљаду марака по једној ракети. То је заиста мала цијена у односу на оно што метеоролошке непогоде могу причинити на терену. Знало се десити да у једном дану испалимо стотину противградних ракета, па проста рачуница говори да смо за сат, два или три испалили у атмосферу стотину хиљада конвертибилних марака. Али тих стотину хиљада марака спријечиле су штете које би се можда мјериле милионима", рекао је Дејановић.
Нагласио је да су штете ове године настале искључиво од облака који су долазили из небрањеног дијела, односно у пограничним подручјима.
Те пограничне општине су територије Сребренице и Берковића и Невесиња у Херцеговини.
Према прорачунима европских осигуравајућих кућа штете од града се у 95 одсто случајева односи на покретну и непокретну имовину, а само пет одсто на пољопривредне културе. То значи да противградна дјелатност није само у служби одбрани пољопривреде.
Србија
МУП се огласио о АЛТА банци, објавио на који начин су наводно изношене паре
За набавку противградних ракета ове године утрошена су три милиона марака и још седам за модернизацију система.
"Градимо трећи радарски центар у Херцеговини, на Хргуду. Модернизовали смо и ширили мрежу противградних станица, а на три напа регионална центра, у Новој Тополи, Бијељини и Требињу ћемо изградити магацинске капацитете за ракете и метеоролошку отопину за генераторе. Завршићемо и причу око авиона са авиогенератором, као и 60 додатних противградних станица, чиме ћемо завршити комплетирање територије Републике Српске", рекао је Дејановић.
У нову сезону преноси се више од четири хиљаде неиспаљених противграних ракета. То ће бити довољно, с обзиром да се на свако од готово 300 аутоматских станица распоређује по 13 ракета. Биће омогућена и додатна набавка нових ракета, јер клима се мијења, а повећава се и брањена територија.
Противградном заштитом покривена је готово цијела Српска, односно преко пола БиХ. Преостало је још повезивање Фоче и Калиновика, а предвиђено је и инвестирање у два кантона у ФБиХ, Тузланском и Зеничко-добојском кантону.
1789 ракета испаљених ове године у градоносне облаке коштају око 1,8 милиона КМ, а поуздано се зна да би штете у супротном биле вишемилионске. Најбољи доказ за то су штете преко Саве и Дрине, у Хрватској и Србији, гдје ова дјелатност није развијена као у Републици Српској, пише "Ало онлајн".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму