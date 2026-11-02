МУП се огласио о АЛТА банци, објавио на који начин су наводно изношене паре

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова Србије огласило се о хапшењу руководства АЛТА банке и изнијело сумње на који начин је новац изношен.
У наставку акције сузбијања кривичних дела против високе корупције, по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал, полицијски службеници Министарства унутрашњих послова, УКП, СБПОК, Одјељења за сузбијање организованог финансијског криминала, ухапсили су данас Д. М. (45), одговорно лице привредног друштва "Алта банка" а.д. Београд, Г. М. (39), директора Одјељења трезора и управљања готовином "Алта банке" а.д. Београд и И. П. (44), сарадника за трезорско пословање "Алта банке" а.д. Београд.
Д. М. је осумњичен да је извршио кривично дјело злоупотреба положаја одговорног лица, док су остали осумњичени помогли у извршењу овог кривичног дјела.
Сумња се да је Д. М. у временском периоду до 31.10.2026. године, извршио напријед наведено кривично дјело, на тај начин што је прекорачио границе свог овлашћења, у чему су му стварањем услова за извршење кривичног дјела помогли Г. М. и И. П. као лица задужена за непосредно руковање вриједностима у трезору, тако што су му предавали картице за улазак или су му својим картицама и присуством омогућавали неовлашћене уласке у трезор "Депо" приликом којих је Д. М. из истог износио новац и на тај начин себи прибавио противправну имовинску корист у износу од 45.556.596.250 динара, за који износ је оштетио "Алта банку" а.д. Београд, саопштено је из МУП-а Србије.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова.
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