Обезбијеђени милиони: Општина у Српској добија нову топлану

Аутор:АТВ редакција
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Начелник општине Пале Дејан Којић и директор Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) за БиХ Стела Мелник потписали су данас уговор о додјели гранта од 3.500.000 евра који је Влада Швајцарске, посредством Амбасаде у БиХ, обезбиједила као подршку за пројекат "Пале централно гријање".
Из Општинске управе саопштено је да је данашње потписивање уговора кључни корак ка наставку реализације пројекта изградње нове топлане и топловодне мреже на Палама, те да се у наредним данима очекује и потписивање уговора са извођачем радова на изградњи нове топлане.
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"С обзиром на то да је постојећи систем гријања, односно стара топлана, горући проблем Пала већ дуги низ година, изградња нове топлане допринијеће позиционирању Пала као још атрактивније туристичке дестинације", наводи се у саопштењу.
Скупштина општине Пале донијела је у марту прошле године одлуку о прихватању дугорочног кредитног задужења општине Пале код ЕБРД за финансирање пројекта "Пале централно гријање" у укупном износу од 13.690.810 КМ.
Рок отплате кредита је 15 година, уз грејс период од три године.
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Потписивању уговора у сједишту ЕБРД-а у Сарајеву присуствовала је замјеник амбасадора Швајцарске у БиХ Жоржет Бруше, преноси "Срна".
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