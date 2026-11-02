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Опрема ХЕ Вишеград у добром стању

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02.11.2026 12:02

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ХЕ Вишеград
Фото: ATV

Планирани годишњи ремонт у ХЕ на Дрини успјешно је одрађен, а како наводе из овог предузећа, то би требало да допринесе поузданијем и стабилнијем раду система.

Према најавама из предузећа, радови треба да и олакшају управљање постројењем.

Да су планирани послови завршени у предвиђеним роковима, потврђују и у руководству предузећа. Како наводе, ремонти су реализовани у складу са планираном динамиком и буџетима.

Из овог предузећа наводе да си највећи дио посла обавили су запослени у службама машинског и електроодржавања.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

ремонт

годишњи ремонт

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