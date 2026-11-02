Опрема ХЕ Вишеград у добром стању

Аутор:АТВ редакција
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Планирани годишњи ремонт у ХЕ на Дрини успјешно је одрађен, а како наводе из овог предузећа, то би требало да допринесе поузданијем и стабилнијем раду система.
Према најавама из предузећа, радови треба да и олакшају управљање постројењем.
Да су планирани послови завршени у предвиђеним роковима, потврђују и у руководству предузећа. Како наводе, ремонти су реализовани у складу са планираном динамиком и буџетима.
Из овог предузећа наводе да си највећи дио посла обавили су запослени у службама машинског и електроодржавања.
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