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ХЕ Вишеград годишње извади и до осам хиљада кубика плутајућег отпада

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01.11.2026 20:26

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ХЕ на Дрини плутајући отпад
Фото: ATV

Хидроелектрана Вишеград годишње из језера извади и до осам хиљада кубика плутајућег отпада који Дрином стиже из три државе. У овом предузећу поручују – да се отпад не чисти свакодневно, турбине би стале, а производња електричне енергије била би немогућа.

Отпад у језеро доносе све притоке Дрине, а највише ријека Лим из Србије 45 одсто и ријека Тара из Црне Горе 40 одсто, док остатак долази из Босне и Херцеговине и чини 15 одсто.

"Наше предузеће ради у складу са погонским упутством усљед великих и малих вода и одступање би угрозило сам рад хидроелектране. Прије 10-15 година купљено је и мултифункционално возило за сакупљање плутајућег отпада које се задржава на развученој ланчанци два километра од преградног профила бране", рекао је Дарко Фргања, руководилац службе за обезбијеђење и унапређење квалитета и животне средине.

Проблем дивљих депонија погађа готово све општине у сливу Дрине, а овај проблем хидроелектрану пуно кошта. Из Вишеграда апелују да се рјешавање овог проблема подигне на ниво надлежних институција БиХ, Србије и Црне Горе, јер без системског управљања отпадом Дрина ће и даље бити затрпана смећем.

"Финансијски хидроелектрану то оптерећује од 50.000- 200.000 КМ. У претходном периоду све инспекције контроле су констатовале да наше предузеће ради са свим прописаним законским и подзаконским актима", рекао је Дарко Фргања, руководилац службе за обезбијеђење и унапређење квалитета и животне средине.

Запослени у Хидроелектрани Вишеград наставиће чистити језеро сопственим снагама и средствима, али проблем плутајућег отпада идаље ће бити слика Дрине, све док се не пронађе организован систем одлагања отпада.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

отпад на Дрини

одлагање отпада

Дрина

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