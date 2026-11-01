Семберски купус добар упркос суши

Аутор:Сања Трифковић
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Добар јесењи купус на семберским је њивама упркос суши. Требало је много уложити, интензивно наводњавати, али исплатило се кажу произвођачи.
„Купус је дао и принос, а и лијепо је успио, лијепа је главица причамо о овом купусу за кисељење, јесењем купусу, али како видим и ово што има зимница и полузимница и они су добро понијели па сматрам да ће добро бити и то. Отприлике 5-6 тона биће, причам код мене, али гледам и у комшија осталих. Углавном биће то тако“, рекао је Саво Јовановић, Доње Црњелово.
На почетку сезоне врећа купуса била је 7 КМ, сада је 12 КМ. Узрок томе је потражња за добром и квалитетном главицом. Произвођачи задовољно трљају руке. Покриће производњу, а нешто ће и њима остати,кажу.
„Ипак сам задовољан каква је година била, ипак је добро. Биће доста и приноса, каква је година сужна и то", рекао је Ђојо Глигић, Доње Црњелово.
„Само улагање сјемена, ђубрива цијене су отишле горе, нпр.сад кренемо ђубриво 137КМ- 100 kg.Петнаестке, шеснаестке ђубрива, значи мора се бацити 100 kg по дунуму. Да не говорим прскања, заливања, поготово на овој цијени горива која је сада. На овој цијени опет хајде нешто и има, али када гледамо цијелу годину релативно су цијене биле лоше других производа тако да када би гледали само купус као културу јесењу, он ће имати добру цијену и може се зарадити на њој“, каже Лазо Благојевић, Велика Обарска.
За разлику од претходне године која је за ову културу у сваком смислу била лоша, купус, а са њим труд и нада преоравао, ове године пољопривредници могу да одахну и да врате уложено и понешто и зараде.
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