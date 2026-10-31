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Шиповљански вашар задржао традиционални начин трговине и окупљања

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31.10.2026 16:15

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Традиционални Лучиндански вашар у Шипову окупио је више од 400 излагача из региона и велики број посјетилаца, уз богату понуду домаћих производа, алата, стоке и рукотворина.
Фото: Srna

У Шипову је данас одржан традиционални шиповљански /Лучиндански/ вашар, који је и ове године окупио велики број излагача и посјетилаца.

Вашар се традиционално сваке године одржава на празник Светог Луке и један је од најпосјећенијих у регији.

За вашар у Шипову је карактеристично да је у потпуности задржао аутентичност, односно традиционални начин трговине и окупљања.

Према оквирним процјенама, ове године робу и производе изложило је више од 400 излагача из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Црне Горе и других подручја.

Посјетиоци су били у прилици да пазаре одјећу, обућу, разне врсте алата, народне рукотворине, воће, поврће, стоку и друго.

Незаобилазни су и штандови са храном, гдје су у понуди домаћи производи, али и роштиљ и печење.

Уз карактеристичну вашарску атмосферу, примјетно је да је доста људи дошло у жељи да се присјете и оживе сјећања из прошлих времена, када су овакви догађаји били прилика да се људи друже, упознају, склапају послове, као и пријатељства.

Излагачи, од којих су многи у Шипово дошли синоћ, истичу да овдје долазе годинама јер је вашар изузетно посјећен.

Воћар Никола Вујић из Тополе рекао је Срни да на вашар долази већ 30 година и да продаје воће из својих воћњака, као и поврће.

Данас су на штанду биле изложене јабуке, док је купус, како је нагласио, продао синоћ.

Свој штанд на вашару имала је и ковачка радња "Зонић" из Мркоњић Града чији власници су нагласили да долазе дуже од 20 година, те да су задовољни продајом.

"Ово је велики вашар гдје излажемо оно што производимо у нашој ковачкој радњи. Данас смо изложили углавном пољопривредне алатке, сјекире, ножеве, ланце, потковице, а ту су и чувене косе `варцарке` које су тражене у било које доба године", навео је Зонић.

Дух традиције и неких прошлих времена осјетио се данас на сваком кораку на пространим Шиповачким барама.

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Тагови :

Шипово

Вашар

манифестација

Свети Лука

традиционална манифестација

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