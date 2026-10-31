Шиповљански вашар задржао традиционални начин трговине и окупљања

Аутор:АТВ редакција
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У Шипову је данас одржан традиционални шиповљански /Лучиндански/ вашар, који је и ове године окупио велики број излагача и посјетилаца.
Вашар се традиционално сваке године одржава на празник Светог Луке и један је од најпосјећенијих у регији.
За вашар у Шипову је карактеристично да је у потпуности задржао аутентичност, односно традиционални начин трговине и окупљања.
Према оквирним процјенама, ове године робу и производе изложило је више од 400 излагача из Републике Српске, Федерације БиХ, Србије, Црне Горе и других подручја.
Посјетиоци су били у прилици да пазаре одјећу, обућу, разне врсте алата, народне рукотворине, воће, поврће, стоку и друго.
Незаобилазни су и штандови са храном, гдје су у понуди домаћи производи, али и роштиљ и печење.
Уз карактеристичну вашарску атмосферу, примјетно је да је доста људи дошло у жељи да се присјете и оживе сјећања из прошлих времена, када су овакви догађаји били прилика да се људи друже, упознају, склапају послове, као и пријатељства.
Излагачи, од којих су многи у Шипово дошли синоћ, истичу да овдје долазе годинама јер је вашар изузетно посјећен.
Воћар Никола Вујић из Тополе рекао је Срни да на вашар долази већ 30 година и да продаје воће из својих воћњака, као и поврће.
Данас су на штанду биле изложене јабуке, док је купус, како је нагласио, продао синоћ.
Свој штанд на вашару имала је и ковачка радња "Зонић" из Мркоњић Града чији власници су нагласили да долазе дуже од 20 година, те да су задовољни продајом.
"Ово је велики вашар гдје излажемо оно што производимо у нашој ковачкој радњи. Данас смо изложили углавном пољопривредне алатке, сјекире, ножеве, ланце, потковице, а ту су и чувене косе `варцарке` које су тражене у било које доба године", навео је Зонић.
Дух традиције и неких прошлих времена осјетио се данас на сваком кораку на пространим Шиповачким барама.
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