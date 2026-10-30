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"Грокице" стигле у Лакташе? Сцене као из хорор филма уплашиле грађане

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30.10.2026 07:53

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Лакташи грокице
Фото: Screenshot/Facebook

Мистериозне фигуре у црним одорама, скривених лица и језивог изгледа поново су престравиле јавност.

Након језивих снимака који су кружили из неколико градова у Србији, али и из Бањалуке, исти узнемирујући призор забиљежен је и у Лакташима, гдје су се маскиране фигуре у црном појавиле на отвореном.

Снимак који се брзином свјетлости шири друштвеним мрежама изазвао је праву панику и лавину узнемирених реакција. Њихов морбидан изглед и језива појава многе су подсјетили на најстрашније сцене из хорор филмова.

Црне одоре, маске преко читавог лица и злослутно, тихо кретање улицама – детаљи су који су поново покренули жучне расправе и страх међу грађанима: ко су ове особе и шта се заправо крије иза њихових језивих јавних наступа?

Поједини корисници мрежа спекулишу да је ријеч о бизарном ТикТок тренду групе која себе назива „Грокице“. Ипак, тачан идентитет особа са снимка из Лакташа, као ни мотив њиховог застрашујућег појављивања, званично и даље нису потврђени.

Оно што је почело као морбидан инцидент на улицама, захваљујући друштвеним мрежама постало је тема број један о којој се са страхом расправља широм региона

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Тагови :

Лакташи

видео снимак

језиве сцене

жена у црном

Коментари (3)

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