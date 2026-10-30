"Грокице" стигле у Лакташе? Сцене као из хорор филма уплашиле грађане

Аутор:АТВ редакција
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Мистериозне фигуре у црним одорама, скривених лица и језивог изгледа поново су престравиле јавност.
Након језивих снимака који су кружили из неколико градова у Србији, али и из Бањалуке, исти узнемирујући призор забиљежен је и у Лакташима, гдје су се маскиране фигуре у црном појавиле на отвореном.
Снимак који се брзином свјетлости шири друштвеним мрежама изазвао је праву панику и лавину узнемирених реакција. Њихов морбидан изглед и језива појава многе су подсјетили на најстрашније сцене из хорор филмова.
Црне одоре, маске преко читавог лица и злослутно, тихо кретање улицама – детаљи су који су поново покренули жучне расправе и страх међу грађанима: ко су ове особе и шта се заправо крије иза њихових језивих јавних наступа?
Поједини корисници мрежа спекулишу да је ријеч о бизарном ТикТок тренду групе која себе назива „Грокице“. Ипак, тачан идентитет особа са снимка из Лакташа, као ни мотив њиховог застрашујућег појављивања, званично и даље нису потврђени.
Оно што је почело као морбидан инцидент на улицама, захваљујући друштвеним мрежама постало је тема број један о којој се са страхом расправља широм региона
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