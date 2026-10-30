СНСД иступио из коалиционог споразума са Уједињеном Српском у Станарима

Извор:
СРНА
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Општински одбор СНСД-а у Станарима данас је због кршења коалиционог споразума иступио из коалиције са локалним одбором Уједињене Српске, изјавио је Срни предсједник СНСД-а Станари Здравко Јотић.
Он је истакао да је овом одлуком Општински одбор СНСД-а Станари јасно дефинисао даље политичко дјеловање, руководећи се интересима грађана ове општине.
Јотић, који је и предсједник Скупштине општине Станари, рекао је да је кап која је прелила чашу била сједница локалног парламента од 26. октобра која је прекинута током тачке о кадровским рјешењима, посљедњој од укупно 19, колико их је уврштено у дневни ред.
До прекида сједнице дошло је због приједлога Уједињене Српске да се са функције директора Дома здравља разријеши кадар СНСД-а који је уврштен у кадровска питања усљед незадовољства Уједињене Српске јер одборници СНСД-а претходно нису гласали о одлукама о престанку рада јавних установа Центар за културу и Спортско-туристичке организације, а које су упркос томе усвојене.
Локални парламент у Станарима броји 17 одборника. Уједињена Српска има пет одборника, СНСД четири, СПС три, СДС и СП по два, и ДНС једног одборника.
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