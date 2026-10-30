Logo

СНСД иступио из коалиционог споразума са Уједињеном Српском у Станарима

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Извор:

СРНА

30.10.2026 22:00

Коментари:

1
општина Станари
Фото: ATV

Општински одбор СНСД-а у Станарима данас је због кршења коалиционог споразума иступио из коалиције са локалним одбором Уједињене Српске, изјавио је Срни предсједник СНСД-а Станари Здравко Јотић.

Он је истакао да је овом одлуком Општински одбор СНСД-а Станари јасно дефинисао даље политичко дјеловање, руководећи се интересима грађана ове општине.

Јотић, који је и предсједник Скупштине општине Станари, рекао је да је кап која је прелила чашу била сједница локалног парламента од 26. октобра која је прекинута током тачке о кадровским рјешењима, посљедњој од укупно 19, колико их је уврштено у дневни ред.

До прекида сједнице дошло је због приједлога Уједињене Српске да се са функције директора Дома здравља разријеши кадар СНСД-а који је уврштен у кадровска питања усљед незадовољства Уједињене Српске јер одборници СНСД-а претходно нису гласали о одлукама о престанку рада јавних установа Центар за културу и Спортско-туристичке организације, а које су упркос томе усвојене.

Локални парламент у Станарима броји 17 одборника. Уједињена Српска има пет одборника, СНСД четири, СПС три, СДС и СП по два, и ДНС једног одборника.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Уједињена Српска

Станари

Коментари (1)

Више из рубрике

Брчко Дистрикт

Градови и општине

Брчко прогласило Дан жалости

13 ч

0
Гранични прелаз Градишка-Стара Градишка између БиХ и Хрватске отворен је јутрос за саобраћај.

Градови и општине

У Градишци у функцији два гранична прелаза

14 ч

1
Лакташи грокице

Градови и општине

"Грокице" стигле у Лакташе? Сцене као из хорор филма уплашиле грађане

14 ч

3
Стари гранични прелаз Градишка

Градови и општине

Данас се отвара стари гранични прелаз у Градишци

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима