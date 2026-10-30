У Градишци у функцији два гранична прелаза

Аутор:АТВ редакција
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У Градишци је јутрос у 8 часова поново отворен гранични прелаз у центру града. Преко граничног прелаза Градишка - Стара Градишка дозвољен је међународни саобраћај путничких возила, аутобуса и празних теретних возила.
Преко граничног прелаза Градишка - Стара Градишка дозвољен је међународни саобраћај путничких возила, аутобуса и празних теретних возила.
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић изјавио је јутрос да је отварање граничног прелаза Градишка-Стара Градишка између БиХ и Хрватске веома важно за грађане и за привреду јер ће се мање чекати и биће бржи проток робе будући да су ту два гранична прелаза.
"Сада имамо два гранична прелаза на подручју Градишке што је изузетно значајно. За грађане то значи да ће мање чекати приликом преласка границе, јер ће имати два прелаза. За привреднике то ће значити да ће и превозници мање чекати", рекао је Амиџић новинарима у Градишци на отварању граничног прелаза.
Он каже да ће проток робе и услуга бити бржи, што је изузетно.
"Проблеми грађана не могу само да буду рјешавани за изборе, него морају бити рјешавани континуирано. Ово је добра ствар за све људе који живе у Српској и у Федерацији БиХ, јер је ријеч о граничном прелазу за све који живе у БиХ", додао је Амиџић.
Вршилац дужности директора предузећа "Путеви Републике Српске" Мирослав Јанковић изјавио је да је носивост надвожњака на граничном прелазу Градишка-Стара Градишка, између БиХ и Хрватске, ограничена на 20 тона.
"Приједлог мјера био је да се ограничи носивост на 20 тона. На основу тога, `Путеви Републике Српске` извршили су санацију како би сам надвожњак могао да буде пуштен у функцију", рекао је новинарима Јанковић јутрос у Градишци на отварању граничног прелаза.
Он је навео да је саобраћајница широка од 4,5 до пет метра.
Градоначелник Градишке Зоран Аџић захвалио је надлежним за санацији старог граничног прелаза.
"Ово ће много значити за Републику Српску и БиХ. Овим ће бити олакшан проток људи, робе и привредника. Велики је дан за Градишку, за Републику Српску и за БиХ", истакао је Аџић.
Градови и општине
Данас се отвара стари гранични прелаз у Градишци
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