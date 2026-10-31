У Бијељини се тешко дише

Аутор:Сања Трифковић
Коментари:0
Нова сезона гријања, стари проблеми. У Бијељини је већ сада скоро немогуће дисати. Еколози годинама упозоравају на овај проблем, али свијест људи се очигледно не помјера са мртве тачке.
„Удишемо то што удишемо, из издувних гасова саобраћаја,из грејних тијела из оџака, сад је још добро док још има вјетра па се то још не осјећа, када се све то спусти доле видјећемо шта ће бити, поново ће бити иста прича као и прошле зиме, да се трујемо. У принципу, нажалост је још увијек већина људи, тј.наших суграђана поприлично неосвијештено да својим поступцима директно утичу на загађење ваздуха и животне средине око себе“, рекла је предсједник Удружења „Еко пут“, Снежана Јагодић Вујић.
Проблем смога у граду је онај о коме се само прича, али рјешења изостају. Посљедње информације о квалитету ваздуха на сајту Градске управе су од августа. Јутра И вечери у другом по величини граду Српске, скоро су неподношљива од непријатних мириса дима.
“To су алармантни изузетно подаци, које једноставно узимамо здраво за готово, а онда идемо код доктора и онда својој дјеци па и себи лијечимо посљедицу, а не узрок..../Законски би требало дефинисати да ли је дозвољено гријање на чврсто гориво односно угаљ у градским зонама.../Оно што би ми требало да урадимо, то је да нађемо начин да се та изградња стамбених објеката ни у ком случају да није дозвољено гријање на чврсто гориво, него на неке друге алтернативне изворе енергије и наравно и подршка и града и државе да се људима помогне и олакша избор начина гријања у зимским данима“, рекла је еколошки активиста, Хелена Стојић.
Када би свако учинио минималан напор сигурно је да би било од велике помоћи за све, кажу еколози.
„Ако издувни гасови из саобраћаја чине 50% аерозагађења по урбаним срединама, па мислим да бар на тај саобраћај можемо да утичемо. Ако не можемо да утичемо на то да ли ћемо купити угаљ или пелет или не знам нешто од обновљивих извора енергије, или нешто што може да се постави на кров, нпр.соларни панели и сличне ствари“, рекла је Јагодић Вујић.
Загађење ваздуха могло би се избјећи, упозоравају стручњаци, преласком на алтернативне изворе енергије, као што су гас и геотермална вода, али то у овом тренутку иде споро или скоро никако.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
23 ч2
Градови и општине
1 д0
Градови и општине
1 д1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму