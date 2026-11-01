Првенство Републике Српске и кросу окупило 100 такмичара

Аутор:АТВ редакција
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На Палама је данас одржано Првенство Републике Српске у кросу, на којем је учествовало око 100 такмичара из 15 атлетских клубова, а упркос неповољним временским условима и снијегу, млади атлетичари одмјерили су снаге у више узрасних категорија.
Појединачно и екипно такмичење окупило је пионире, јуниоре и сениоре у мушкој и женској категорији, који су се надметали на стази прилагођеној узрасту и категорији, а организатор је био Атлетски клуб "Пале".
Генерални секретар Атлетског савеза Републике Српске Далибор Врховац рекао је да Савез настоји да сваке године организацију крос првенства повјери другом граду, углавном клубовима који немају атлетске стазе.
Он је навео да је ово 33. крос првенство од оснивања Атлетског савеза Републике Српске, те истакао да овакве манифестације имају велики значај за развој атлетике и спорта у цјелини.
"Веома је важно да се дјеца баве спортом и да се на тај начин усмјере ка здравим навикама, умјесто да превише времена проводе уз савремене уређаје и друштвене мреже", изјавио је Врховац новинарима.
Он је подсјетио да је атлетика, уз гимнастику и пливање, један од базичних спортова кроз које би дјеца требало да прођу у млађем узрасту, прије него што се опредијеле за спорт којим желе да се баве.
Према његовим ријечима, у Републици Српској регистровано је 28 клубова који су чланови Атлетског савеза, док у БиХ има 59 регистрованих клубова.
Предсједник Атлетског клуба "Пале" Теодора Лазаревић рекла је да је за овај клуб велика част што му је повјерена организација републичког првенства, те да је то признање за труд и рад уложен у развој атлетике.
Она је подсјетила да је клуб основан 2004. године, да је активно радио до 2016, а да се на спортску сцену вратио 2023. године, од када биљежи значајне резултате.
"Имамо најбољу пионирку у БиХ и Републици Српској Сару Лучић, а ове сезоне освојили смо више од 700 медаља. Настојимо да на најбољи начин представимо Пале и наш клуб, а посебно нам је важно да такмичари из нашег града понесу лијепе успомене и утиске", истакла је Лазаревићева.
Она је навела да се Атлетски клуб "Пале" на овом првенству представио са 24 такмичара у пионирској, јуниорској и сениорској конкуренцији.
Такмичари су трчали на стази дугој 500 метара, а дужина трке зависила је од узрасне категорије. Пионирке су трчале један километар, пионири два, јуниорке три, јуниори и сениорке четири, а сениори шест километара.
Лазаревићева је нагласила да је атлетика важна основа за бављење другим спортовима, те да клуб настоји да дјеци приближи спорт и подстакне их на активан и здрав начин живота.
Савјетник начелника општине Пале Марко Лазаревић рекао је да Општинска управа са поносом подржава овакве и сличне спортске манифестације, истичући добру сарадњу са Атлетским клубом "Пале".
Он је посебно похвалио рад тренера и предсједника клуба Теодору Лазаревић, која, како је навео, улаже велики труд у организацију, тренерски рад и цјелокупно функционисање клуба.
Лазаревић каже да ће Општинска управа и убудуће подржавати спортске клубове, дјецу и омладину, као и све који промовишу спорт и здраве навике.
Међу учесницима је била и дванаестогодишња Сара Лучић, члан Атлетског клуба "Пале", која се такмичила у категорији млађих пионирки на стази од 1.000 метара.
Она је рекла да временски услови отежавају трку, јер је стаза клизава и има доста локви, али да је конкуренција добра и да су на Пале дошле такмичарке које освајају медаље на републичким и државним првенствима.
Тренер Атлетског клуба "Борац" из Бањалуке Јован Росић рекао је да је овај клуб на Пале дошао са девет атлетичарки, са екипама у пионирској, јуниорској и сениорској конкуренцији.
Он је оцијенио да су снијег и временске прилике изненадили учеснике, али да управо такви услови кросу дају посебну драж, преноси Срна.
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