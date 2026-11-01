У ХЕ Вишеград завршени редовни годишњи ремонти на сва три агрегата

Аутор:АТВ редакција
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Редовни годишњи ремонт у ХЕ Вишеград обухвата сва три производна агрегата, као и припадајућу помоћну опрему. Радови се планирају у периоду од 1. јула до 30. септембра, када су услови за њихово извођење повољнији него у периоду повећане производње електричне енергије.
Током ремонта обављају се редовни прегледи и одржавање, али и отклањају уочени недостаци како би се обезбиједио поуздан и стабилан рад постројења.
"Ми смо послове један дио завршили, мислим завршили смо у глобалу, остао је један дио који ради друга служба. Ремонт сваке године планирани почиње 1. јула, завршава се 30. септембра. Обухвата наша три агрегата и сву помоћну опрему. Све оно што смо примијетили у претходном периоду да прави проблеме, да би требало да се погледа и нешто што је редовно, плански, што је планирано да се на сваких годину дана или шест мјесеци ради, то се заврши у том периоду од три мјесеца годишњег ремонта. Ми смо то ове године завршили успјешно и машине могу да раде", каже Јелена Переула, Руководилац службе машинског одржавања на ХЕ Вишеград.
Извођење радова у предвиђеном року важно је и због очувања исправности опреме, од које зависи континуитет производње електричне енергије. У машинској служби истичу да није било већих проблема који би захтијевали посебне интервенције, те да се одржавање спроводи у складу са препорукама произвођача и утврђеним плановима. Циљ је да се евентуални недостаци отклоне на вријеме, како би се избјегли озбиљнији кварови и непланирани застоји у раду агрегата.
"Нема то нешто што највише прави проблем. Значи, опрема која је ту, турбина мора да се одржава онако како је произвођач декларисао, препоручио. И то су неки редовни, годишњи радови који се раде. Опрема је у добром стању и ми се трудимо да тако и остане", рекла је Јелена Переула, Руководилац службе машинског одржавања на ХЕ Вишеград.
Овогодишњи ремонт био је и прилика да се, након завршетка редовних радова на сва три агрегата, приступи значајнијим захватима на модернизацији опреме. Један од њих је замјена управљачких ормара на једном агрегату, што представља важан корак у технолошком унапређењу хидроелектране. Ријеч је о пословима који, према најавама из предузећа, треба да допринесу поузданијем и стабилнијем раду система, али и лакшем управљању постројењем.
"Тако да смо сада након завршених редовних ремонта на сва три агрегата, која су увијек планирана у јулу, августу и септембру мјесецу. По завршетку тог ремонта, приступили, такође, значајним радовима, којима можете и сами да се увјерите. На замјену управљачких ормара, на једном од агрегата. То је, могу рећи, историјски један посао, јер од саме изградње ХЕ Вишеград, од пуштања у рад 89. године, нису се вршили такви радови или та врста модернизације. Свакако ће то значити и у будућем периоду за један поузданији и стабилнији рад, уз многа олакшања какве нове технологије и унапређење разних система и доносе, када се они имплементирају у данашњем раду", рекао је Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Да су планирани послови завршени у предвиђеним роковима, потврђују и у руководству предузећа. Како наводе, ремонти су реализовани у складу са планираном динамиком и буџетима, а највећи дио посла обавили су запослени у службама машинског и електроодржавања. Захваљујући унапријед планираној набавци резервних дијелова и доброј организацији, није било непредвиђених кварова који би захтијевали додатна средства или продужетак радова.
"План је био да замјену тих генераторских прекидача, гдје је пројектна вриједност преко 18 милиона. Преко 18 милиона финансирамо из сопствених средстава због свега овог наведеног што смо говорили раније. Од електропривреде смо добили сугестију да се тражи партнер, поред партнера који ће да обави сав тај посао. Да се тражи партнер и у финансирању таквог пројекта. Тако да ја очекујем да, дефинитивно, до краја сљедећег мјесеца ми ћемо бити већ у поступку јавне набавке. А већ почетком сљедеће године, да ћемо имати потписан уговор и значајно се поново спремати за период мањих вода, гдје ћемо моћи један такав велики подухват и да одрадимо", рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ Вишеград.
Поред планираних улагања у модернизацију постојеће опреме, у ХЕ Вишеград разматрају и могућност проширења производних капацитета изградњом четвртог агрегата. Идеја је да нова турбина буде прилагођена раду и при мањим количинама воде, чиме би се омогућило ефикасније коришћење хидропотенцијала у периодима нижих дотока. За реализацију овог пројекта потребно је израдити пројектну документацију и обезбиједити финансијска средства, док се истовремено припрема и замјена генераторских прекидача, чија је пројектна вриједност већа од 18 милиона. На тај начин, након успјешно завршеног годишњег ремонта, у овом предузећу настављају активности усмјерене на модернизацију опреме и дугорочно унапређење производње
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