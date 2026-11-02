Планирани ремонт у ХЕ Вишеград успјешно завршен

Аутор:АТВ редакција
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Планирани ремонт у ХЕ на Вишеград почиње првог јула, завршава се 30. септембра, каже Јелена Переула, Руководилац службе машинског одржавања на ХЕ Вишеград.
"Ми смо послове један дио завршили, мислим завршили смо у глобалу, остао је један дио који ради друга служба. Ремонт сваке године планирани почиње 1. јула, завршава се 30. септембра", каже Јелена Переула.
Према њеним ријечима, редовни годишњи ремонт успјешно је одрађен те машине могу почети са радом.
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