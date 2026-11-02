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Пожар у Требињу: Гори помоћни објекат у близини школе

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02.11.2026 13:10

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Гори помоћни објекат у насељу Полице, у близини Основне школе “Вук Караџић” у Требињу, потврдио је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.
Фото: Ustupljena fotografija

Гори помоћни објекат у насељу Полице, у близини Основне школе “Вук Караџић” у Требињу, потврдио је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.

“На терену су припадници Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Требиње са неколико возила. Ради се о помоћном објекту који је изгорио”, рекао је за АТВ командир Дејан Кашиковић.

Требиње пожар
Требиње пожар
Ustupljena fotografija

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Тагови :

Требиње

пожар

Дејан Кашиковић

Ватрогасци

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