Пожар у Требињу: Гори помоћни објекат у близини школе

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Гори помоћни објекат у насељу Полице, у близини Основне школе “Вук Караџић” у Требињу, потврдио је за АТВ командир ТВСЈ Требиње Дејан Кашиковић.
“На терену су припадници Територијалне ватрогасно спасилачке јединице Требиње са неколико возила. Ради се о помоћном објекту који је изгорио”, рекао је за АТВ командир Дејан Кашиковић.
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