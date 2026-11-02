Језеро: Потписан уговор о изградњи павиљона културе, од Владе Српске 650.000 КМ

Аутор:АТВ редакција
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У Језеру је данас потписан уговор о изградњи локалног павиљона културе, за који је Влада Републике Српске издвојила око 650.000 КМ, а план је да радови буду завршени до краја године.
Начелник Снежана Ружичић истакла је да ће павиљон културе бити изграђен у дворишту Основне школе "Вук Караџић", у непосредној близини новоотвореног вртића.
"Са павиљоном културе и након отвореног вртића заокружићемо образовну и културну област у општини Језеро", изјавила је Ружичићева.
Миле Маџарић, представник фирме "Трио трејд" из Лакташа, са којом је потписан уговор, рекао је да је почетак изградње павиљона културе планиран за петнаестак дана, те да би све требало да буде завршено до краја године, зависно од временских прилика.
Изградња овог објекта од великог је значаја за општину Језеро јер ће обезбиједити простор за садржаје из области културе, умјетничко стваралаштво и окупљање.
(РТРС)
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