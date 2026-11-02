Циљ ремонта отклањање евентуалних недостатака на вријеме

Аутор:АТВ редакција
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Током редовног годишњег ремонта није било већих проблема који би захтијевали посебне интервенције, наводе из машинске службе ХЕ на Дрини.
Како истичу, одржавање се спроводи у складу са препорукама произвођача и утврђеним плановима.
"Нема то нешто што највише прави проблем. Значи, опрема која је ту, турбина мора да се одржава онако како је произвођач декларисао, препоручио. И то су неки редовни, годишњи радови који се раде. Опрема је у добром стању и ми се трудимо да тако и остане", каже Јелена Переула, руководилац службе машинског одржавања на ХЕ Вишеград.
Циљ је да се евентуални недостаци отклоне на вријеме, како би се избјегли озбиљнији кварови и непланирани застоји у раду агрегата, наводе из ХЕ Вишеград.
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