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Циљ ремонта отклањање евентуалних недостатака на вријеме

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02.11.2026 09:50

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Хидроелектране на Дрини, Вишеград
Фото: АТВ

Током редовног годишњег ремонта није било већих проблема који би захтијевали посебне интервенције, наводе из машинске службе ХЕ на Дрини.

Како истичу, одржавање се спроводи у складу са препорукама произвођача и утврђеним плановима.

"Нема то нешто што највише прави проблем. Значи, опрема која је ту, турбина мора да се одржава онако како је произвођач декларисао, препоручио. И то су неки редовни, годишњи радови који се раде. Опрема је у добром стању и ми се трудимо да тако и остане", каже Јелена Переула, руководилац службе машинског одржавања на ХЕ Вишеград.

Циљ је да се евентуални недостаци отклоне на вријеме, како би се избјегли озбиљнији кварови и непланирани застоји у раду агрегата, наводе из ХЕ Вишеград.

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Тагови :

ХЕ Вишеград

ХЕ на Дрини

годишњи ремонт

ремонт

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