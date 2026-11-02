Замјена управљачких ормара на једном агрегату историјски посао

Аутор:АТВ редакција
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Овогодишњи ремонт на ХЕ на Дрини био је и прилика да се, након завршетка редовних радова на сва три агрегата, приступи значајнијим захватима на модернизацији опреме.
Један од њих је замјена управљачких ормара на једном агрегату, што представља важан корак.
"На замјену управљачких ормара, на једном од агрегата. То је, могу рећи, историјски један посао, јер од саме изградње ХЕ Вишеград, од пуштања у рад 89. године, нису се вршили такви радови или та врста модернизације", каже Дарко Андрић, извршни директор за производњу и управљање ХЕ Вишеград.
Ријеч је о пословима који, према најавама из предузећа, треба да допринесу поузданијем и стабилнијем раду система, али и лакшем управљању постројењем.
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