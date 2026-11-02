Мултифункционално возило олакшава скупљање отпада

Аутор:АТВ редакција
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У борби са отпадном на вишеградском језеру, ХЕ на Дрини користе мултифункционално возило које у многоме олакшава чишћење водене површине.
Како наводе из овог предузећа возило купљено је прије 10-15 година и служи за скупљање плутајућег отпада.
"Прије 10-15 година купљено је и мултифункционално возило за сакупљање плутајућег отпада које се задржава на развученој ланчаници два километра од преградног профила бране", рекао је Дарко Фргања, руководилац службе за обезбијеђење и унапређење квалитета и животне средине у ХЕ на Дрини.
Проблем дивљих депонија погађа готово све општине у сливу Дрине, а овај проблем хидроелектрану пуно кошта.
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