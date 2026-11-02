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Мултифункционално возило олакшава скупљање отпада

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02.11.2026 10:45

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Хидроелектране на Дрини издвојиле су око 93.000 КМ за порибљавање Дрине и притока са 5.200 килограма млађи шарана и поточне пастрмке ради очувања рибљег фонда.
Фото: ATV

У борби са отпадном на вишеградском језеру, ХЕ на Дрини користе мултифункционално возило које у многоме олакшава чишћење водене површине.

Како наводе из овог предузећа возило купљено је прије 10-15 година и служи за скупљање плутајућег отпада.

"Прије 10-15 година купљено је и мултифункционално возило за сакупљање плутајућег отпада које се задржава на развученој ланчаници два километра од преградног профила бране", рекао је Дарко Фргања, руководилац службе за обезбијеђење и унапређење квалитета и животне средине у ХЕ на Дрини.

Проблем дивљих депонија погађа готово све општине у сливу Дрине, а овај проблем хидроелектрану пуно кошта.

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Тагови :

Дрина

отпад на Дрини

ХЕ на Дрини

ХЕ Вишеград

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