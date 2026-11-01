Плутајући отпад на вишеградском језеру, радници предузећа редовно уклањају отпад

Аутор:АТВ редакција
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"Наше предузеће ради у складу са погонским упутством усљед великих и малих вода и одступање би угрозило сам рад хидроелектране", рекао је Дарко Фргања, руководилац службе за обезбијеђење и унапређење квалитета и животне средине.
Отпад у језеро доносе све притоке Дрине, а највише ријека Лим из Србије 45 одсто и ријека Тара из Црне Горе 40 одсто, док остатак долази из Босне и Херцеговине и чини 15 одсто.
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