Ћурић о изградњи вртића у насељу Тини: У наредних десет дана могли бисмо имати нову локацију

Аутор:АТВ редакција
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Најава Градске управе Требиње да ће на простору дјечијег игралишта у насељу Тини кренути изградња дјечијег вртића узнемирила је станаре поменутог насеља, те су се обратили надлежнима, а сада се огласио и Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
Како су нагласили грађани, нису против изградње вртића, али траже нову локацију јер је поменуто дјечије игралиште јесте њихово мјесто окупљања, дружења те су противни да се потенцијално искористи као темељ за изградњу објекта.
Градској управи је предата и петиција против изградње вртића на овој локацији, коју је за само три дана потписало 570 грађана.
„Тај број јасно показује да се не ради о ставу неколицине појединаца, већ о озбиљној забринутости великог броја грађана који желе да се њихов глас чује и уважи“, поручују станари у отвореном писму.
„Ми желимо да све иједно дијете, које има потребу, односно њихови родитељи, буде смјештено у вртић. Односно, уз сагласност родитеља да буде смјештено у вртић и тренутно их има 90 који немају рјешење, и од тога смо ми и кренули“, рекао је градоначелник Требиња, Мирко Ћурић за АТВ.
Према Ћурићевим ријечима, у вријеме док је био предсједник Републике Српске, Милорад Додик је подржао изградњу поменутог вртића, средства су обезбијеђена, те се кренуло у изналажење локације.
„Имали смо пар неких варијанти и наравно у том периоду претходно, имали смо и комуникацију са мјештанима, а што је веома важно и у одређеном тренутку смо процијенили да се овдје може изградити вртић и што се тиче локације, наравно, и свих осталих услова, ова локација испуњава све услове“, говори Ћурић.
Поменута парцела, односно дјечије игралиште планирано за изградњу вртића се не планира искористити у потпуности за објекат, већ ће се оставити површина и за игру и игралиште.
„Међутим, у одређеном тренутку када разговарате са неким било је ту и питања, да ли ће бити довољно паркинг мјеста, да ли ће бити довољно простора и све те услове је поменуто рјешење испунило. Међутим, као што сам и рекао, наш циљ јесте да сви буду задовољни. Када кажем сви, желим да напоменем да овдје има и породица, које немају потребу да им дјеца иду у вртић, али имају неке друге потребе. Тако да ми смо за то да се то све уважи. Петиција је стигла. Ја желим да се захвалим свима са којима смо разговарали, договарали, преговарали“, рекао је Ћурић.
Како он наводи, сви са којима је имао прилику разговарати о изградњи вртића су били разумни, те ће се наставити радити у корист свих грађана.
„Наш посљедњи састанак управо је завршио и ако не буде нити једна друга локација овдје на овом простору Тине, да они немају ништа против да то буде неко друго насеље. Ми смо наравно наставили и даље да тражимо локацију и да видимо да ли је то неко друго насеље, у центру Луч. Да ли је то Ново Требиње, насеље које градимо и гдје планирамо изградњу вртића. Тако да, средства су издвојена, подршка предсједника је ту, средства у буџету су издвојена и ја се надам да у скорије вријеме и ево има чак и неких назнака да ћемо у наредних 7-10 дана изнаћи неке нове локације на овом дијелу овдје“, поручује градоначелник Требиња.
Ћурић је нагласио да се станарима насеља Тули понудило и потенцијално рјешење да се на мјесту игралишта изгради вртић, а у непосредној близини на земљи, која је у власништву Требиња изгради ново дјечије игралиште.
„Тако да, то су све опције које су дате. Што се тиче саме петиције и коментара, било је ту и коментара људи, који нису ни знали шта се уопште нуди јер је био коментар да се руши игралиште и да га више неће бити“, говори Ћурић.
Он је такође напоменуо да се разговарало са грађанима и да Градска управа није доносила одлуке на своју руку, али је тешко испунити све потребе и очекивања сходно реалним потребама свих станара од оних који имају дјечицу за вртић до оних најстаријих, пензионера.
Циљ града Требиња јесте да се до наредне уписне године ријеши проблем смјештаја и да сва дјеца, добију своје мјесто и да више нико не чека, али да се с друге стране све уради на начин да грађани буду задовољни.
Након три одржана састанка са станарима, петиције и захтјева, градоначелник Требиња је поручио да ће се радити у корист грађана и да је то био циљ од самога старта.
„Већ има неких назнака, очекујемо да ће се наћи право рјешење и да ће сви задовољни. Оно чиме смо се ми водили јесте да земља буде у власништву Града, што би било лакше“, рекао је Ћурић.
Нови вртић би требао обезбиједити мјесто за стотину дјечице, али локација свакако диктира величину објекта.
„У комуникацији са надлежнима у вртићу, тешко је све потребе испратити јер неко треба јаслице, па друге групе. У претходном периоду се дешавало да су биле потребе за 90 па чак до 100 дјеце, али ако су дјетету потребне јаслице, немате довољно простора и дјелује да је недовољно. Надам се да ћемо изнаћи рјешење и да ће то бити понос свих нас и оно што је важно напоменути јесте да је Требиње имало највише уписане дјеце у прве разреде након 30 година“, рекао је градоначелник уз наду да ће број дјеце расти и уз обећање да ће Град Требиње радити све у њихову корист као и корист свих грађана те тражити најбоље рјешење, као што је то случај са станарима у насељу Тули.
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