ХЕ Вишеград о проблему плутајућег отпада

Аутор:АТВ редакција
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Проблем плутајућег отпада на ријеци Дрини, доста финансијски оптерећује ХЕ на Дрини у Вишеграду.
Како наводе из овог предузећа, вршене су и контроле у овом предузећу да се увјере да све раде у складу са прописима.
"Финансијски хидроелектрану то оптерећује од 50.000- 200.000 КМ. У претходном периоду све инспекције контроле су констатовале да наше предузеће ради са свим прописаним законским и подзаконским актима", рекао је Дарко Фргања, руководилац службе за обезбијеђење и унапређење квалитета и животне средине.
Из Вишеграда апелују да се рјешавање овог проблема подигне на ниво надлежних институција БиХ, Србије и Црне Горе, јер без системског управљања отпадом Дрина ће и даље бити затрпана смећем.
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