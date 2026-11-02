ХЕ Вишеград разматра могућност проширења производних капацитета

Аутор:АТВ редакција
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Поред предстојеће замјене генераторских прекидача вриједне преко 18 милиона КМ, у ХЕ „Вишеград“ дугорочно планирају и проширење производних капацитета изградњом четвртог агрегата", рекао је Недељко Перишић, директор ХЕ Вишеград.
"План је био да замјену тих генераторских прекидача, гдје је пројектна вриједност преко 18 милиона. Преко 18 милиона финансирамо из сопствених средстава. Од електропривреде смо добили сугестију да се тражи партнер, поред партнера који ће да обави сав тај посао. Да се тражи партнер и у финансирању таквог пројекта. Тако да ја очекујем да, дефинитивно, до краја сљедећег мјесеца ми ћемо бити већ у поступку јавне набавке", рекао је Перишић.
Како каже, већ почетком сљедеће године, биће потписан уговор и значајно ће се поново спремати за период мањих вода, гдје ће, како каже, један такав велики подухват и да одраде.
Поред планираних улагања у модернизацију постојеће опреме, у ХЕ Вишеград разматрају и могућност проширења производних капацитета изградњом четвртог агрегата.
За реализацију таквог пројекта потребно је израдити пројектну документацију и обезбиједити финансијска средства, док се истовремено припрема и замјена генераторских прекидача, чија је пројектна вриједност већа од 18 милиона.
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