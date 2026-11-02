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Велико олакшање: На снази нова услуга на границама с Хрватском

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02.11.2026 16:48

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Велико олакшање: На снази нова услуга на границама с Хрватском

Царинска управа Републике Хрватске 1. новембра 2026. године увела је нову дигиталну услугу еОДПП (електронски обрачун давања у путничком саобраћају), намијењену путницима који на територију Хрватске (ЕУ) уносе робу на коју се плаћају увозна давања.

Циљ ове услуге је омогућити путницима једноставније и брже обављање царинског поступка на граничном прелазу.

Путник који изврши пријаву робе путем ове услуге имаће предност у поступању царинске службе.

Није потребна регистрација ни пријава

За њено кориштење није потребна посебна регистрација ни пријава, а потпуно је прилагођена рачунарима, паметним телефонима и таблетима, преноси "Вечерњи лист".

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Прије доласка на гранични прелаз или самим доласком, путник уноси податке о роби и укупној вриједности робе с припадајућим ПДВ-ом, како је наведено на рачуну.

Ако путник посједује документ за поврат ПДВ-а који је већ овјерила царинска служба државе у којој је роба купљена, уписује вриједност робе без ПДВ-а.

Подаци о роби уносе се према категоријама робе наведеним у еОДПП-у, тако што за сваку ставку са рачуна путник уноси количину, цијену, валуту плаћања, број рачуна и државу куповине.

Важно је да путници пријављују сву робу коју уносе у ЕУ, осим личног пртљага (односно предмета намијењених личним потребама путника током путовања – обућа, одјећа, хигијенске потрепштине и слично).

Износи царина за робу до 700 и више од 700 евра

На основу унесених података апликација врши обрачун увозних давања, уз примјену прописаних количинских и вриједносних ослобађања (апликација аутоматски провјерава за коју робу и у којој количини се не плаћају увозна давања те обрачунава давања само за дио који није ослобођен од увозних давања).

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Код пријаве (некомерцијалне) робе вриједности до 700 евра, обрачун давања извршиће се уз примјену јединствене царинске стопе од 2,5 одсто, а за робу вриједности веће од 700 евра примијениће се прописана царинска стопа, зависно од врсте робе.

Изузетак се односи на робу која се најчешће уноси у РХ/ЕУ, а то су: драгуљарски производи, дрвена врата, дрвени прозори, дрвени намјештај, мобилни телефони, одјећа, преносни рачунари, ПВЦ врата и прозори, ручне торбе, сатови и тапацирана сједишта; у еОДПП-у под називом "Најчешће врсте робе које се уносе у Републику Хрватску", када ће се давања обрачунавати по прописаној царинској стопи (јер је она повољнија за путника).

Ко не може користити нову царинску услугу?

Ова услуга не може се користити:

  • за робу за коју путник нема рачун (у том случају обрачун давања извршиће се на граничном прелазу),
  • ако роба подлијеже антидампиншкој и заштитној царини (нпр. бетонско жељезо за изградњу куће),
  • ако је роба предмет забрана и ограничења (нпр. ловачко оружје),
  • ако путник жели примјену повлаштене (преференцијалне) царине,
  • када роба није обухваћена неком од издвојених категорија робе наведених у апликацији.

Такође, ову услугу не могу користити становници пограничних подручја, радници који свакодневно прелазе границу због посла те чланови посаде превозних средстава (возачи, пилоти, стјуардесе, особље воза и слично).

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

царина

Хрватска

еОДПП

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