Професору из Бањалуке година затвора због узимања мита од студената

Аутор:Огњен Матавуљ
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Вељко Ђукић, некадашњи професор приватног Универзитета у Бањалуци, неправоснажно је осуђен у Окружном суду у Бањалуци на годину затвора и новчану казну од 6.000 КМ због примања мита од студената.
У процесу, који траје више од пет година, Ђукић је у два наврата био ослобођен оптужбе. Међутим, ослобађајуће пресуде је укинуо Врховни суд и поступак вратио на поновно суђење. На крају је промијењено и судско вијеће, те је у новом, трећем поступку, Ђукић оглашен кривим за продужено кривично дјело примања мита.
Оптужница је Ђукића теретила да је у априлу 2016. године од студената примао поклоне и новац како би им дао пролазну оцјену на испиту. У оптужници се наводило да је професор од студентица Ане Г. и Дајане Ш. тражио и узео мобилни телефон "самсунг", а затим им је у индекс и записник с полагања испита уписао седмице, иако нису ни приступиле провјери знања.
Наводило се и да је Ђукић у истом мјесецу од Стефана Т. тражио и узео 200 КМ мита како би му уписао пролазну оцјену на испиту. У оптужници се наводило да је студент претходно "пао" на испиту, а да су плаћање након тога договорили на ходнику факултета.
Такође, на терет му је стављено и да је од Едине С. тражио да му за два испита да по 400 КМ, на шта она није пристала.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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