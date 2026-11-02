За шверц марихуане 59 година затвора: Изречена пресуда у предмету ”Голуб”

Аутор:Огњен Матавуљ
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Суд БиХ осудио је седморицу оптужених из акције ”Голуб” на укупно 59 година затвора због међународног кријумчарења великих количина марихуане који су договарали преко апликације ”Скај”, сазнаје АТВ.
Првооптужени Драган Гајић (49) осуђен је на 15 година затвора и новчану казну од 100.000 КМ. Влатко Блашевић (51) осуђен је на десет година и 40.000 КМ, Никола Јованчић (36) добио је осам година затвора и 30.000 КМ новчане казне, док је Жарко Јокнић (49) осуђен на седам година затвора и 10.000 КМ. Полицијски службеник Граничне полиције БиХ Шабан Кудо (57) осуђен је на шест година и осам мјесеци затвора и 10.000 КМ. Блаженко Рашевић (48) добио је шест и по година затвора и 10.000 КМ, док је Селведин Селимовић (50) осуђен на шест година затвора и 10.000 КМ.
Акцију ”Голуб” 2022. године спровела је Управа за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са Тужилаштвом БиХ, МУП-ом Кантона Сарајево и Граничном полицијом БиХ. Оптуженима је на терет стављено да су као организована криминална група прокријумчарили најмање 3,7 тона марихуане из Црне Горе у БиХ.
Према оптужници група је дјеловала од 2019. до 2022. године. Шверц дрогом договарали су преко апликације ”Скај”, а на челу је био првооптужени Гајић.
Хроника
Нова ”Sky” оптужница: У БиХ прокријумчарили 3,7 тона марихуане!
”Дрога је у БиХ најчешће кријумчарена на подручју општине Гацко, а оптужени припадник Граничне полиције БиХ терети се да је коруптивним дјеловањем, за новчане накнаде, помагао припадницима организоване криминалне групе тако што је вршио осматрање, извиђање и дојављивање о кретању припадника Граничне полиције БиХ како би оптужени могли несметано, изван граничних прелаза, извршити кријумчарење дроге”, саопштило је раније Тужилаштво БиХ.
Појашњавају да је дрога, након ”увоза” у БиХ, складиштена и даље транспортована ради кријумчарења на подручје Хрватске и даље према земаљама Европске уније.
Хроника
"Golub“ uhapsio državljanina Crne Gore na području Istočne Ilidže
”Према прикупљеним доказима, оптужени су прокријумчарили најмање око 3.700 килограма ”марихуане-сканк”, од чега је око 1.200 килограма пронађено и одузето у одвојеним акцијама. На тај начин су стекли незакониту имовинску корист од најмање 554.850 евра, односно око 1.081.957 КМ”, наводило се саопштењу.
Осим за неовлаштени промет дрогом појединци је на терет стављено примања и давања дара или других облика користи, као и кривична дјела паљевине и недозвољеног држања оружја или експлозивних материја.
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