Мушкарац подлегао након туче у Гламочанима, наложена обдукција тијела

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Драган С. из Челинца, који је 12. октобра тешко повријеђен у тучи у Гламочанима код Бањалуке, преминуо је у УКЦ Републике Српске.
Несрећни човјек је данима био у коми након што је у тучи задобио тешке повреде главе, које су му највјероватније нанесене металном шипком.
"Уз све напоре медицинског особља УКЦ Републике Српске да му спасу живот пацијент је, нажалост, преминуо јуче у раним јутарњим часовима”, наводе у УКЦ Републике Српске.
Туча се догодила 12. октобра око 17.50 часова у улици Илије Томића у Гламочанима код Лакташа. У свему су учествовали Драган С. и Г.С. из Челинца, те Н.П. из Лакташа. Након туче свима је указана помоћ у УКЦ-у. На лицу мјеста је извршен увиђај и цијели случај тада је квалификован као кривично дјело. учествовање у тучи.
У Окружном јавном тужилаштву у Бањалуци за АТВ је потврђено да су обавијештени о трагичном исходу туче, због чега је наложено да се изврши обдукција тијела страдалог Драгана С. како би се утврдио тачан узрок смрти.
”Уколико се испостави да је смрт наступила као посљедица повреда задобијених у тучи, у складу с тим ће се извршити и преквалификација кривичног дјела”, наводе у ОЈТ Бањалука.
Из ПУ Бањалука раније је саопштено да је полиција интервенисала након пријаве туче. Исти дан је извршен увиђај и на лицу мјеста су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем кривичног дјела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму