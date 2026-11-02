Туча у Лакташима: Један имао чак 2,42 промила алкохола

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је извршила криминалистичку обраду над четири лица из Лакташа од којих је за три утврђено да су била пијана, а учествовала су у тучи у угоститељском објекту на подручју тог града.
Лица чији су иницијали С.С, М.Г, Љ.М. и А.З. криминалистички су обрађена у суботу, 31. октобра, саопштено је данас из Полицијске управе Бањалука.
Утврђено је да С.С. у крви има 2,42 промила алкохола у крви, М.Г. 1,57 промила, а код Љ.М. 0,37 промила алкохола у крви.
Слиједи подношење извјештаја о почињеним прекршајима против власника угоститељског објекта због прекршаја из Закона о јавном реду и миру, као и против радника угоститељског објекта због прекршаја из истог закона.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци.
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