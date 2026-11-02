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Ухапшен Бањалучанин, осумњичен да је провалио у стан и украо више уређаја

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02.11.2026 10:58

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Рука у сивом дуксу посеже ка старој, украшеној металној кваци како би отворила масивна дрвена врата.
Фото: Pexels/Erik Mclean

Бањалучанин С.П. ухапшен је јуче због сумње да је провалио у стан у овог граду, те украо више уређаја.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су јуче лишили слободе лице С.П. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка крађа“. Наведено лице сумњичи се да је у периоду од 01. октобра до 01. новембра насилно ушло у стан у Бањалуци, којом приликом је отуђило више техничких уређаја и других предмета", саопштено је из ПУ Бањалука.

О наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Бањалука

Провала

ПУ Бањалука

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