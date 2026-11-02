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Шиповљанин украо ауто са паркинга

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02.11.2026 10:33

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Полиција је у Шипову ухапсила мушкарца из тог мјеста чији су иницијали З.М. јер је украо путнички аутомобил са паркинга на подручју ове локалне заједнице, саопштено је из Полицијске управе Мркоњић Град.

Полиција је након пријаве у суботу, 31. октобра, оперативним радом на терену и на основу прикупљених информација пронашла З.М, као и украдени аутомобил, који је враћен власнику.

Тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци наредио је да, по комплетирању предмета, у редовној процедури против З.М. буде достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

ПУ Мркоњић Град

крађа аута

Паркинг

Шипово

Полиција

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