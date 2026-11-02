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Тешка несрећа у Тузли, једна особа повријеђена

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02.11.2026 11:32

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Тешка несрећа у Тузли, једна особа повријеђена
Фото: Viber

Јутрос је у тузланском насељу Хусино дошло до саобраћајне несреће у којој је једна особа повријеђена.

"У несрећи су учествовали путничко моторно возило и теретно возило. Једна особа је повријеђена, а саобраћај потпуно обустављен", потврђено је из МУП-а ТК за Тузлански.ба.

На мјесту догађаја службеници МУП-а ТК обављају увиђај.

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Према информацијама са терена на овој дионици пута формиране су велике колоне возила.

Апелује се на све учеснике у саобраћају да буду опрезни, а посебна пажња скреће се возачима да се придржавају ограничења и поштују прописана правила и вожњу прилагоде условима на путевима.

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Тагови :

Тузла

Саобраћајна несрећа

повријеђени

Камион

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