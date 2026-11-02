Огласило се тужилаштво о злочину у Фочи: Све указује на убиство и самоубиство

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу огласило се о проналаску два тијела у мјесту Бараковац код Фоче наводећи да се, на основу првих прикупљених чињеница и доказа, највјероватније ради о убиству и самоубиству
Као што је АТВ писао у кући су пронађена тијела Дарка Малиша (51) званог Даркан и његове тетке Милице Малиш (79).
У ОЈТ Требиње наводе да је увиђај на лицу мјеста извршио дежурни тужилац заједно са полицијским службеницима ПУ Фоча.
”Дежурни тужилац је наложио обдукцију тијела настрадалих на основу којих ће се утврдити све околности које су довеле до овог трагичног догађаја”, саопштило је ОЈТ Требиње.
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Извор близак истрази открива да су на оба тијела затечене смртоносне повреде које су нанесене хладним оружјем, односно ножем.
”Све указује да је Дарко убио тетку, а потом извршио самоубиство тако што је сам себи пререзао врат”, каже извор АТВ-а.
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Сумња се да је злочин почињен прије неколико дана, будући да са Дарком и Милицом нико није имао контакт од 22. октобра. Једна познаница породице о томе је обавијестила ПУ Фоча. У присуству породице полицајци су ушли у кућу и затекли два тијела.
Дарко Малиш у јавности је постао познат због своје сличности са Жељком Ражнатовићем Арканом. Како је сам причао, због сличности са Арканом прозвали су га Даркан. Својевремено је на ту тему говорио и за АТВ.
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