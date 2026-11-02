Гори ауто на путу код Градишке!

Аутор:АТВ редакција
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На путу Подградци-Градишка, гори аутомобил, јављају возачи.
На видео снимку, који су објавили возачи у једној групи види се ватрена стихија, која гута аутомобил, а како наводе возачи аутомобил се налази у мјесту Доњи Подградци.
Информација о узроку пожара као и повријеђенима за сада нема.
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