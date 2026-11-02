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Гори ауто на путу код Градишке!

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02.11.2026 12:16

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Гори ауто на путу Подградци-Градишка
Фото: Društvene Mreže

На путу Подградци-Градишка, гори аутомобил, јављају возачи.

На видео снимку, који су објавили возачи у једној групи види се ватрена стихија, која гута аутомобил, а како наводе возачи аутомобил се налази у мјесту Доњи Подградци.

Информација о узроку пожара као и повријеђенима за сада нема.

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Тагови :

запалио се аутомобил

Градишка

пожар

видео снимак

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