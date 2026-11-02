Аутор:АТВ редакција
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Два земљотреса током ноћи погодила су БиХ. Прво подрхтавање тла забиљежено је у 1.17 часова на подручју Сарајева, док су нешто више од три сата касније, у 4.35 часова, земљотрес осјетили и становници Мостара и околних насеља.
Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ) још није објавио прецизне податке о овим потресима, тако да њихова магнитуда и локације епицентара засад нису познате.
Ипак, на страници ЕМСЦ-а до јутарњих часова забиљежено је чак 296 пријава грађана који су осјетили подрхтавање тла на подручју Сарајева. Пријаве су стизале из Сарајева, Илиџе, Вогошће, Лукавице и Кобиље Главе.
Према свједочењима грађана, потрес је трајао свега једну до двије секунде, али је био довољно снажан да многе пробуди из сна.
Док су поједини становници навели да је подрхтавање било слабо, други су га описали као прилично снажан удар. Посебну пажњу привукла су свједочења грађана који тврде да се непосредно прије потреса чуо гласан звук налик експлозији.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 26 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:
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🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! https://t.co/qdWPeDbGnU— EMSC (@LastQuake) November 2, 2026
Неколико часова касније, у 4.35 часова, подрхтавање тла осјетили су и становници Благаја и других мјеста у околини Мостара.
На страници ЕМСЦ-а до јутра је евидентирано 16 пријава, а највише их је стигло из Благаја. Земљотрес су пријавили и становници Родоча, Црнића, Новог Села и Потока, као и Метковића у Хрватској.
Грађани су навели да је ријеч о краткотрајном, али снажном удару који је многе пробудио. Поједини су истакли да се током подрхтавања чуо звук сличан грмљавини.
Једна становница Благаја испричала је да је у првом тренутку помислила да је нешто експлодирало у кући.
Ни за овај земљотрес ЕМСЦ још није објавио податке о магнитуди, дубини и локацији епицентра.
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