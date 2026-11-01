Црна Гора од данас уводи визе за држављане ових пет земаља

Аутор:АТВ редакција
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Од данас су на снагу ступила нова правила за улазак у Црну Гору, којима се мијења визна политика за држављане пет земаља. Ова одлука дио је усклађивања црногорске визне политике са правилима Европске уније, у оквиру преговора о чланству.
Држављани Бјелорусије, Кине, Русије, Саудијске Арабије и Турске од сада морају имати визу за улазак у Црну Гору.
Они који су у земљу ушли најкасније до поноћи 31. октобра могу остати без визе до 30 дана. Странци који су 1. новембра већ законито боравили у Црној Гори настављају боравак према правилима која су важила приликом њиховог уласка.
Захтјев за визу подноси се у дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе или у центрима компаније ВФС Глобал, гдје је та услуга доступна. Захтјев није могуће предати на територији Црне Горе.
Конзуларна такса износи 35 евра, док се за подношење захтјева преко ВФС центара плаћају и додатни трошкови.
Одлука о захтјеву доноси се у року од 10 дана, а у сложенијим случајевима поступак може трајати 30, односно 60 дана. Захтјев за краткорочну визу Ц подноси се најкасније 15 дана прије путовања, док се за дугорочну визу Д мора поднијети најкасније 60 дана раније.
Из Министарства наводе да ВФС Глобал тренутно прима захтјеве за црногорске визе у центрима у Турској, Русији и Бјелорусији, а планирано је отварање центара и у Кини и Саудијској Арабији.
Ипак, постоје и изузеци. Странци који имају важећу шенгенску визу или визу Аустралије, Јапана, Канаде, Новог Зеланда, Ирске, Сједињених Америчких Држава или Велике Британије могу ући у Црну Гору и боравити до 30 дана без црногорске визе.
Исто правило важи и за особе које имају важећу дозволу боравка у некој од наведених држава или у земљама шенгенског простора.
Промјене су обухватиле и реципрочне визне мјере. Бјелорусија је обавијестила Подгорицу да ће и држављанима Црне Горе од данас бити потребна виза за улазак у ту земљу.
С друге стране, према информацијама кинеске амбасаде у Подгорици, држављани Црне Горе могу путовати у Кину без визе до 31. децембра 2026. године.
За улазак у Саудијску Арабију црногорским држављанима виза је била потребна и раније.
(Кликс)
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