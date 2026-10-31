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Од сутра у Хрватској обавезна дневна свјетла, ово су казне ако заборавите

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31.10.2026 11:14

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Од сутра у Хрватској обавезна дневна свјетла, ово су казне ако заборавите

У Хрватској од сутра, 1. новембра, почиње обавеза коришћења дневних или кратких свјетала на моторним возилима током вожње дању, а возачима који не буду поштовали пропис пријети казна од 30 евра.

Обавеза, прописана Законом о безбједности саобраћаја на путевима, важи до 31. марта 2027. године, без обзира на временске услове и видљивост, преноси Индекс.

Мотоциклисти и возачи мопеда кратка свјетла морају да користе током цијеле године, а казна за непоштовање прописа такође износи 30 евра.

Полиција је подсјетила и да бициклисти и возачи електричних тротинета од првог сумрака до потпуног сванућа, као и дању у условима смањене видљивости, морају да имају укључено бијело свјетло на предњем и црвено на задњем дијелу возила.

За овај прекршај прописана је казна од 60 евра.

Возачима аутомобила са аутоматским дневним свјетлима савјетује се да провјере да ли њихов систем укључује и задња свјетла, пошто код појединих модела она остају угашена.

У условима смањене видљивости, попут магле и јаке кише, потребно је користити кратка свјетла.

Од 15. новембра до 15. априла у Хрватској ће на одређеним дионицама јавних путева бити обавезна и зимска опрема, без обзира на временске услове.

У случају снијега или леда на коловозу, зимска опрема обавезна је на свим путевима.

Хрватска полиција позвала је возаче да поштују саобраћајне прописе и користе свјетла ради боље видљивости, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хрватска

саобраћај

Казна

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