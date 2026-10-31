Од сутра у Хрватској обавезна дневна свјетла, ово су казне ако заборавите

Аутор:АТВ редакција
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У Хрватској од сутра, 1. новембра, почиње обавеза коришћења дневних или кратких свјетала на моторним возилима током вожње дању, а возачима који не буду поштовали пропис пријети казна од 30 евра.
Обавеза, прописана Законом о безбједности саобраћаја на путевима, важи до 31. марта 2027. године, без обзира на временске услове и видљивост, преноси Индекс.
Мотоциклисти и возачи мопеда кратка свјетла морају да користе током цијеле године, а казна за непоштовање прописа такође износи 30 евра.
Полиција је подсјетила и да бициклисти и возачи електричних тротинета од првог сумрака до потпуног сванућа, као и дању у условима смањене видљивости, морају да имају укључено бијело свјетло на предњем и црвено на задњем дијелу возила.
За овај прекршај прописана је казна од 60 евра.
Возачима аутомобила са аутоматским дневним свјетлима савјетује се да провјере да ли њихов систем укључује и задња свјетла, пошто код појединих модела она остају угашена.
У условима смањене видљивости, попут магле и јаке кише, потребно је користити кратка свјетла.
Од 15. новембра до 15. априла у Хрватској ће на одређеним дионицама јавних путева бити обавезна и зимска опрема, без обзира на временске услове.
У случају снијега или леда на коловозу, зимска опрема обавезна је на свим путевима.
Хрватска полиција позвала је возаче да поштују саобраћајне прописе и користе свјетла ради боље видљивости, преноси Танјуг.
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