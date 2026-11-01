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Младић (21) аутом кренуо на полицајца, па услиједила луда потјера

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01.11.2026 10:02

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је завршила криминалистичку истрагу над 21-годишњаком с подручја општине Левањска Варош, којег сумњичи да је аутомобилом кренуо према полицајцу, ударио у полицијско возило и потом бјежао брзином до 180 километара на час.

Осумњичен је за кривична дјела принуде према службеном лицу и обијесне вожње у друмском саобраћају.

Све је почело 30. октобра око 23.45 часова у Билицама, гдје је младић управљао аутомобилом без регистарских ознака. Полицајац му је наредио да се заустави, али се 21-годишњак оглушио о наредбу, убрзао и возилом кренуо према њему.

Полицајац се успио благовремено измаћи и избјећи налет.

Ударио у полицијски аутомобил, па наставио бјежати

Возач је потом наставио према Плетерници, гдје су покушали да га зауставе полицајци Полицијске управе бродско-посавске. Укључили су свјетлосне и звучне сигнале, али 21-годишњак није стао.

Током бјекства ударио је у службени полицијски аутомобил, након чега је наставио да вози кроз више насеља. Према наводима полиције, кретао се брзином између 150 и 180 километара на час.

На непрегледним кривинама претицао је друга возила и притом угрожавао остале учеснике у саобраћају.

Ухапшен на подручју Левањске Вароши

Полицајци су га на крају ухапсили на подручју општине Левањска Варош, а аутомобил којим је управљао привремено су му одузели.

Након завршетка криминалистичке истраге, 21-годишњак је предат притворском надзорнику уз посебан извјештај као допуну кривичне пријаве због сумње на принуду према службеном лицу и обијесну вожњу у друмском саобраћају.

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Тагови :

Полиција

Хрватска

Полицијска потјера

Саобраћајна незгода

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