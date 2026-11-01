Младић (21) аутом кренуо на полицајца, па услиједила луда потјера

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је завршила криминалистичку истрагу над 21-годишњаком с подручја општине Левањска Варош, којег сумњичи да је аутомобилом кренуо према полицајцу, ударио у полицијско возило и потом бјежао брзином до 180 километара на час.
Осумњичен је за кривична дјела принуде према службеном лицу и обијесне вожње у друмском саобраћају.
Све је почело 30. октобра око 23.45 часова у Билицама, гдје је младић управљао аутомобилом без регистарских ознака. Полицајац му је наредио да се заустави, али се 21-годишњак оглушио о наредбу, убрзао и возилом кренуо према њему.
Полицајац се успио благовремено измаћи и избјећи налет.
Возач је потом наставио према Плетерници, гдје су покушали да га зауставе полицајци Полицијске управе бродско-посавске. Укључили су свјетлосне и звучне сигнале, али 21-годишњак није стао.
Током бјекства ударио је у службени полицијски аутомобил, након чега је наставио да вози кроз више насеља. Према наводима полиције, кретао се брзином између 150 и 180 километара на час.
На непрегледним кривинама претицао је друга возила и притом угрожавао остале учеснике у саобраћају.
Полицајци су га на крају ухапсили на подручју општине Левањска Варош, а аутомобил којим је управљао привремено су му одузели.
Након завршетка криминалистичке истраге, 21-годишњак је предат притворском надзорнику уз посебан извјештај као допуну кривичне пријаве због сумње на принуду према службеном лицу и обијесну вожњу у друмском саобраћају.
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