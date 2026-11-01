Кнежевић поставио четири услова за улазак ДНП-а у владу Црне Горе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ДНП-а Милан Кнежевић поручио је да је та странка спремна да учествује у свакој влади Црне Горе у којој нема ДПС-а и њених политичких савезника, али искључиво под условом да се српски језик уставно дефинише као службени, измијене прописи о државним симболима и омогући двојно држављанство.
Кнежевић је нагласио да ДНП неће одустати од захтјева који се односе на права и положај српског народа зарад учешћа у власти.
Лидер ДНП-а Милан Кнежевић изнио је јасне услове под којима би његова странка прихватила учешће у будућој црногорској влади, истичући да питања српског језика, државних симбола и двојног држављанства морају бити ријешена прије било каквог договора о подјели власти.
"У Црној Гори живи 33 одсто Срба. Сваки трећи грађанин у Црној Гори је Србин. Српски језик је већински. Не желе да га нормирају у Уставу, да га допуне да буде изједначен са црногорским као службени", изјавио је Кнежевић.
Он је оцијенио да је неприхватљиво да српски језик, којим говори највећи број грађана Црне Горе, нема равноправан уставни статус са црногорским, посебно у свјетлу европских интеграција те државе.
Говорећи о могућим посљедицама таквог односа према српском језику, Кнежевић је иронично примијетио да би Црна Гора након приступања Европској унији могла да се суочи са ситуацијом у којој би се у комуникацији са бриселском администрацијом ослањала на хрватски језик.
"То значи да, ако уђемо у ЕУ, службени језик ће нам бити хрватски за почетак, и онда ћемо овај каиш који носим морати да зовемо „околотрбушни гаћодржац“", рекао је Кнежевић, критикујући одсуство политичке воље да се српском језику обезбиједи статус службеног.
Кнежевић је прецизирао да ДНП не искључује могућност уласка у нову владу, али да политички договор мора претходно да обухвати четири питања од значаја за српски народ.
"Српски језик мора бити нормиран као службени, мора доћи до измјена и допуна Закона о државним симболима, морају обећати да ће доћи до двојног држављанства како би наши сународници који воде поријекло из Црне Горе имали право које имају сви други народи овдје - Албанци, Бошњаци и Хрвати. Мораћемо да се договоримо око положаја Срба и српског народа у Црној Гори", нагласио је предсједник ДНП-а.
Посебно је указао на питање двојног држављанства, сматрајући да грађанима српског поријекла који живе изван Црне Горе треба омогућити остваривање права која, према његовој оцјени, већ имају припадници других националних заједница.
Према његовим ријечима, политичка припадност будућих коалиционих партнера није једини критеријум за учешће ДНП-а у извршној власти, већ ће пресудно бити њихово прихватање захтјева који се односе на национална и језичка права Срба.
"Уколико су спремни да испуне те услове, ми смо спремни да будемо дио те владе. Уколико не желе, немамо никакав проблем да будемо опозиција", поручио је Кнежевић.
Предсједник ДНП-а је закључио да учешће у власти не може бити само себи циљ и да његова странка неће трговати својим програмским опредјељењима ради добијања функционерских мјеста.
Како је нагласио, боље је часно бранити политичку идеју него је продати за било какве фотеље, преноси Спутњик.
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