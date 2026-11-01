Олујна бура и киша паралишу дијелове Хрватске

Аутор:АТВ редакција
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Хрватску данас очекује облачно, кишовито и вјетровито вријеме, а посебно опасни временски услови прогнозирају се на Јадрану, где ће дувати јака и олујна бура.
Подно Велебита могући су и оркански удари вјетра, док се у највишим предјелима очекују сусњежица и снијег, саопштио је Државни хидрометеоролошки завод Хрватске (ДХМЗ).
У унутрашњости ће преовладавати облачно вријеме, док ће на Јадрану бити промјенљиво облачно. Киша се мјестимично очекује, нарочито од средине дана, док су на југу могући и пљускови праћени грмљавином, преноси Индекс.
Најјача временска појава биће бура. На Јадрану ће дувати умјерена и јака, на ударе олујна бура, док се подно Велебита локално очекују олујни вјетрови са орканским ударима.
Према јутрошњој поморској прогнози ДХМЗ-а, удари буре достизаће брзину између 35 и 50 чворова, док су од средине дана на северном Јадрану могући удари до 60 чворова.
Подно Велебита очекују се удари до 75 чворова, односно приближно 139 километара на сат.
ДХМЗ је за Велебитски канал издао наранџасто упозорење због веома јаке и олујне буре. Метеоролози упозоравају на опасне услове на мору, високе таласе и могуће прекиде трајектних и катамаранских линија.
Наранџасто упозорење за Личко-сењску жупанију важи од 15 часова због јаке и олујне буре. Могући су поремећаји у саобраћају, оштећења конструкција, ломљење грана и прекиди у снабдијевању електричном енергијом.
За Задарску жупанију наранџасто упозорење почиње да важи у 18 часова. У осталим деловима обале на снази су и жута упозорења због јаког ветра.
Вјетар ће током дана додатно јачати, а на сјеверном Јадрану море би послије подне и током ноћи могло да буде узбурканије.
Поморски метеоролози упозоравају да би пловидба мањим бродовима могла да буде опасна.
Путницима се саветује да пре поласка провере најновије информације бродских превозника о могућим прекидима линија.
У унутрашњости ће дувати умерен североисточни ветар, локално са јаким ударима. Предвече су могући и олујни удари.
У највишим планинским предјелима киша ће понегдје прелазити у суснежицу или снијег. ДХМЗ за сада не наводи колико би снијега могло да се задржи на тлу.
Температура ваздуха у већем дијелу унутрашњости кретаће се између 6 и 11 степени, док ће на Јадрану бити од 11 до 16 степени.
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